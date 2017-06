"Não se conhece o que se gasta na Secretaria de Saúde", diz diretora do TCE

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>As informações do <b> levantamento interno </b> sobre o <b> rombo </b> na Secretaria da Saúde de SC repercutiram também no Tribunal de Contas do Estado (TCE), que vê total descontrole financeiro na pasta. Confira a entrevista com a titular da Diretoria de Atividades Especiais (DAE) do TCE/SC, Monique Portella.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>A Secretaria de Saúde admite que a dívida era muito maior do que era divulgada, na ordem de R$ 768 milhões, pelo que a auditoria constatou. Foi uma surpresa para o Tribunal de Contas ou já se desconfiava?<br></b>Na verdade, era algo que já se sabia. Isto vem sendo apontado desde as contas do governo de 2011. A DCG vem apontando isto ano a ano. Então, na verdade, já se sabia disso. Para se ter uma ideia, ontem (terça-feira) foi retirado um balancete atualizado, o passivo atual da Secretaria da Saúde é de R$ 422 milhões, considerando curto e longo prazo. Mas isto é só o que se tem empenhado. É fato que é muito maior a despesa. O Tribunal se preocupa muito porque como se administra algo que você desconhece? </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>A Secretaria da Saúde precisaria ter esse balancete atualizado, saber o que entra e o que sai de receita e despesa ano a ano. Parece inacreditável dizer que havia contas, despesas que eram desconhecidas.<br></b>Exatamente. Existe na saúde toda uma situação bastante peculiar, existem as exceções. Mas são exceções. Na verdade, a gente percebe que a regra é essa. O planejamento não é efetivo, tanto que existe essa discrepância entre o planejado e o realizado. Entre aquilo que efetivamente é programado, ou seja, é empenhado. Realmente a situação é caótica. Os técnicos da DCG, para finalizar os relatórios das contas do governo, ficaram quase três meses na secretaria. E vieram bastante preocupados. Caixas e caixas chegando diariamente com contas já liquidadas, ou seja, material entregue, serviço entregue, e não empenhadas. Então não se conhece o que realmente se gasta na Secretaria da Saúde.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>O que significa uma conta empenhada e uma conta liquidada sem ser empenhada?<br></b>O empenho é deixar reservado o valor para o pagamento de uma dívida que você conhece. Como na sua casa. Se você sabe que tem uma conta mensal, você deixa aquele valor disponível para esse fim todos os meses. É assim, mas isto muitas vezes não ocorre na Secretaria da Saúde.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>O que acontece é que a conta é paga sem ter aquela reserva feita.<br></b>Isto mesmo. E o liquidado o que seria? O liquidado nada mais é do que quando o serviço ou produto é entregue e dá ao fornecedor o direito de receber. Muitas vezes o que ocasiona? Já chega na Secretaria da Saúde meses depois de contratado lá no hospital, seja onde for, e aí simplesmente se paga sem poder verificar se está pagando corretamente. E aí acaba se pagando mal. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Cabe algum tipo de sanção ou penalidade ao governo nesse caso, já que o empenho está previsto na Constituição?<br></b>Sem dúvida, cabe sim. Mas, nas contas do governo, isto é ressalvado anualmente. E, na verdade, a gente vem acompanhando, monitorando isso. E é fato que já melhorou muito. Antes não havia determinados lançamentos que hoje existem em função dessas demandas do Tribunal.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Se sabe que há uma recorrência, o que o TCE aconselha nesse caso?<br></b>Na verdade, a gente vai acompanhar isso. Esta auditoria inclusive foi sugerida pelo Tribunal. Não sei se surgiu por conta desta demanda, mas já havia sido sugerida pelo Tribunal de Contas. Então, a gente vê que o avanço vem ocorrendo. Vamos aguardar agora para ver os próximos capítulos da coisa para aí, sim, seguir acompanhando.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Você falou que os técnicos voltaram dessas visitas para fechar as contas do governo e perceberam que a situação é mais complicada do que parece ser…<br></b>Descontrole total. É isto que foi falado. Descontrole total.

