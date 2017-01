NBB: Vasco vence Brasília, chega a terceira vitória consecutiva e já está no G-4

O Dia

– Com grande atuação de Nezinho, clube carioca venceu por 85 a 76 –

Rio – O Vasco manteve seu bom momento no NBB ao vencer o Brasília, vice-líder da competição. Jogando em São Januário, o Cruzmaltino contou com grande atuação do armador Nezinho para bater os adversários pelo placar de 85 a 76.

Nezinho marcou 25 pontos e ainda anotou nove assistências, além de conseguir quatro roubadas de bola e quatro rebotes. O camisa 23 vascaíno exaltou a vitória e ressaltou a importância da sequência que o time conseguiu engrenar. Agora já são três triunfos consecutivos.

“A gente necessitava desta vitória e desta sequência de três resultados positivos. Nós estávamos em um lugar muito abaixo na tabela e precisávamos subir. Neste segundo turno, colocamos como meta vencer as partidas e chegar o mais alto possível, estar sempre entre os primeiros. Fizemos mais um excelente jogo defensivo e conseguimos vencer um grande rival.”

Com a vitória, o Vasco entrou no G-4 do NBB. A posição garante ao clube a passagem automática para as quartas de final da competição, sem precisar disputar as oitavas. Desde que o técnico Dedé assumiu o comando do time, foram quatro resultados positivos em cinco jogos disputados. O treinador, no entanto, mantém os pés no chão.

“Quanto mais vitórias, mais moral para o time. Traz confiança no dia a dia. O elenco está começando a entender o que quer. Sempre disse que precisamos consolidar entre os oito, para depois sonhar com voos mais altos.”

O próximo confronto do Vasco acontece na quinta-feira, às 19h30, contra o Minas, também em São Januário.

Fonte: O Dia