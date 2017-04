Negação de Doreni na Câmara da Capital, IBGE abre vagas e mais três coisas para saber nesta terça

<p><b>1 – </b> <b>Vereador e empresário, Doreni Caramori nega conflito de interesses em festa de aniversário de Florianópolis</b> <br></p><p>Alvo de um pedido de CPI na Câmara de Florianópolis, o empresário Doreni Caramori foi ouvido e questionado pelos vereadores durante pouco mais de duas horas em sessão extraordinária. Presidente do DEM da Capital e nomeado secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele negou que tenha havido vantagem para sua empresa na promoção da festa da aniversário da cidade e que o cargo que ocupa seja incompatível com a atividade empresarial que desempenha.<b><br></b></p> Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS <p><b>2 – </b> <b>Marcos é expulso do Big Brother Brasil 17</b> </p><p>Na noite desta segunda-feira, o Big Brother Brasil abriu o programa com o anúncio formal da expulsão de Marcos, depois das <b> discussões com Emilly no fim de semana, que resultaram em suspeita de agressão física e psicológica </b>. Os participantes receberam a notícia da expulsão quando Marcos já não estava mais na casa. Bastante abalada, Emilly chorou e foi amparada pelas outras duas finalistas.</p> Foto: Reprodução / TV Globo/Divulgação <p><b>3 – IBGE abre vagas em SC para realização de Censo Agropecuário </b></p><p>O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre nesta segunda-feira 1.038 vagas para realização do Censo Agropecuário 2017. Em <b> Santa Catarina </b>, são 37 vagas, sendo três de nível superior e 34 de nível médio. A remuneração varia entre R$ 1,5 mil e R$ 4 mil, dependendo da função.<br></p> Foto: Susi Padilha / Agencia RBS <p><b>4 – </b> <b>Desterro fatura dois prêmios na noite de gala do rúgbi nacional</b> </p><p>O Desterro, clube de rúgbi mais tradicional de Florianópolis, faturou dois prêmios na noite de gala do esporte nesta segunda-feira. O jogador André Arruda, o Buda, de 28 anos, venceu na categoria Atleta Revelação. O clube também foi premiado na categoria Fair Play. Foram entregues 18 troféus na premiação anual promovida pela Confederação Brasileira de Rugby.<br></p> Foto: Betina Humeres / Agência RBS <p><b>5 – Projeto de monitoramento de animais marinhos tem nova unidade de estabilização em Penha </b></p><p>O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, que é coordenado pela Univali, inaugurou primeiro de quatro centros de apoio ao resgate de animais marinhos, em Penha. O monitoramento é um dos condicionantes ambientais propostos pelo Ibama à Petrobras, para exploração de petróleo e gás na Bacia de Santos. O projeto se estende de Ubatuba, no litoral de São Paulo, até Laguna. Em 20 meses, 25 mil animais já foram recolhidos — 90% deles, encontrados mortos nas praias.<br></p> Foto: Projeto Baleia Franca / Divulgação <p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense