Nelson Vasconcelos: Uma boa ideia para papai esquecidinho

O Dia

– Engenheiro Rodrigo Simon acaba de criar um dispositivo para cadeirinhas de nenéns que avisa aos papais quando a criança é esquecida –

Rio – Genial. O engenheiro Rodrigo Simon acaba de criar um dispositivo para cadeirinhas de nenéns, daquelas que a gente é obrigada a ter no carro, que avisa aos papais quando a criança é esquecida — e trancada — dentro do veículo. De vez em quando essas coisas acontecem, e a história não termina bem.

A chamada Cadeirinha Smart usa um sistema que, ao detectar o travamento das portas e a presença da criança no carro, imediatamente envia mensagem para dez pessoas, alertando sobre o problema. Ele também informa a localização do carro, para facilitar o socorro. Mais que isso, destrava as portas, liga a buzina e o pisca-alerta, faz um barulho danado.

A invenção já foi patenteada. Rodrigo está apresentando a cadeirinha a várias empresas e, melhor ainda, já conseguiu grana para produzi-la em série e levá-la ao mercado. Vale, portanto, ficar de olho. Mais informações pelo e-mail: rodrigo@projerengenharia.com.br .

E POR FALAR EM NATAL…

Uma pesquisa séria mostra que os períodos das festas de fim de ano deixam muitos usuários do Facebook deprimidos ou, pior, com inveja dos outros. Tem a ver com o fato de que aqueles “milhões de amigos” que você tem nas redes sociais não estarão presentes, em carne e osso, fazendo companhia real — que é, no fundo, o que a maioria de nós gostaria que acontecesse. E, diz o levantamento, é chatão ver a alegria dos outros sem estar participando das festas verdadeiras. Será mesmo? A pesquisa foi feita pela Universidade de Copenhagen, na Dinamarca. A propósito: feliz Natal real para todos vocês.

E POR FALAR EM FACEBOOK…

Pode até parecer que implico com o Facebook, mas não é bem assim. A rede social é excelente, capaz de promover bons encontros, ótimos negócios etc e tal. Mas fico preocupado, sim, com a falta de consciência que faz as pessoas acharem que a vida que aparece ali dentro é real. Não é. É por isso que sempre faço uns alertas… E elogio quando acho que merece. Agora mesmo a empresa anunciou que vai permitir a transmissão de áudio ao vivo a partir de 2017. Muito bom. A transmissão ao vivo de vídeos em 360 graus também está na lista de novidades.

Fonte: O Dia