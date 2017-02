Nenén comemora aniversário de 35 anos desempenhando importante papel na reconstrução da Chape

<p>Em sua décima terceira participação em <b> Campeonatos Catarinenses </b>, sendo dois pelo Guarani, dois pelo Criciúma e nove pela <b> Chapecoense </b>, o meia Nenén completa 35 anos neste sábado com um elo entre aquele time que morreu na tragédia do ano passado, na Colômbia, e o time da reconstrução. Ele será um dos titulares do Verdão no confronto contra o Almirante Barroso, neste sábado, às 19h30min, na Arena Condá.</p><p>Odair Souza, seu nome de batismo, nunca foi o craque do time. Em tempos de Bruno Cazarine, Aloísio e Bruno Rangel, geralmente era o coadjuvante. Mas sempre foi um dos jogadores mais queridos da torcida.</p><p>É que ele representava o espírito de um time, em que a principal força era o coletivo. Junto com o goleiro Nivaldo, Nenén é o único atleta do país a subir da Série D para a Séria A por um mesmo time. Chegou no time do Oeste catarinense em 2009 e, com exceção do segundo semestre de 2010, quando atuou no Joinville, permaneceu na Chapecoense durante o restante do tempo.</p> Foto: Marcio Cunha / Especial <p>Na final do Catarinense de 2011, cobrou a falta que resultou no gol contra de Carlinhos Santos, do Criciúma, que deu o título para a Chape. Fez uma primorosa dupla com Athos no meio, nas Séries C de 2012 e B de 2013, com dois acessos seguidos.</p><p> Foi titular em vários jogos da Copa Sul-Americana de 2015, inclusive nos 2 a 1 diante do River Plate. No ano passado, quase não foi utilizado. Tanto que nem foi relacionado para a viagem a Medellín. Mas era uma figura respeitada dentro do vestiário. Por isso, a direção da Chapecoense e o técnico Vagner Mancini quiseram a permanência de Nenén.</p><p>— Tenho essa responsabilidade de mostrar aos mais novos, nas conversas, qual o perfil da Chapecoense – explicou.</p><p>Nenén lembrou das dificuldades em se adaptar à perda de tantos amigos e conhecidos.</p><p>— Às vezes, a gente quer pedir alguma coisa para alguém que já não está mais aqui, é estranho – comentou.</p><p>No primeiro amistoso do ano, contra o Palmeiras, disse que sentiu uma sensação de vazio. Também sente falta dos jantares com os familiares de Cléber Santana, Thiego, entre outros, com quem tinham planejado até tirar férias juntos.</p><p>Na reapresentação do time, o jogador teve a sensação de que estava chegando numa equipe nova. Mas, aos poucos, acredita que a Chapecoense está se reconstruído com as mesmas características, pelo perfil dos jogadores contratados.</p><p>- A dedicação, a entrega é parecida com os grupos anteriores – comparou.</p><p>Dentro de campo, a retomada já vem dando resultados positivos. Nenén disse que não dá para projetar o título. Mas, se ele vier, será mais uma homenagem que quer fazer aos antigos parceiros.</p><p><b>Leia mais<br>Acesse a tabela do Campeonato Catarinense <br> Sem acordo com Primeira Liga e FCF, Chape deve entrar em campo com dois times no mesmo dia </b><br></p><p><b>Clique na imagem e confira o especial do Campeonato Catarinense de 2017</b></p> Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS <p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense