Neoway, de Florianópolis, capta R$ 148,5 milhões e foca liderança mundial

<p>A empresa de tecnologia <b>Neoway</b>, de Florianópolis, líder nacional no segmento de dados e informações sobre empresas e pessoas, realizou a sua segunda captação de recursos, que somou R$ 145,2 milhões, o equivalente a US$ 45 milhões. O objetivo é expandir atividade no exterior para, no futuro, atingir a liderança mundial. Entre os mercados alvos desta fase estão Estados Unidos e América Latina. A companhia, fundada pelo empresário Jaime de Paula em 2011, atua com Big Data, análises preditivas e inteligência artificial. </p><p>Os recursos do aporte vieram de uma articulação da QMS Capital, que incluiu a PointBreak, Pollux e Andrew Prozes. A Accel Partners, Monaschees e Eneavor Catalyst, que investiram na Neoway desde 2014, aumentaram seus investimentos na companhia. </p><p>— Com esta última rodada, planejamos manter o nosso alto crescimento de dois dígitos no Brasil anualmente nos próximos cinco anos, além da expansão internacional significativa. Investimos na criação de novos produtos em dois setores muito atraentes: Marketing Digital e Risco e Compliance. Estamos certos de que o melhor da Neoway ainda está por vir — diz Jaime de Paula, CEO e fundador da empresa. </p><p>Fundada em 2002, a Neoway tem matriz em Florianópolis e escritórios em São Paulo e Nova York. Entre seus clientes estão três dos cinco maiores bancos comerciais, três dos quatro maiores fornecedores de telecomunicações e quatro dos cinco maiores fornecedores de planos de saúde do país.</p><p><b>Sobre o empreendedor</b></p><p>O empresário Jaime de Paula, que fundou a companhia, é graduado em engenharia elétrica e doutor em engenharia de produção na área de mídia e conhecimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sua carreira abrange mais de 18 anos em empresas como Perdigão, Cecrisa, Paradigma Tecnologia, entre outras. Ele trabalhou como CEO de TI por dez anos. Jaime é responsável por mais de 26 patentes para softwares de inteligência artificial.</p><p>Ano passado, a Neoway foi a primeira empresa da América Latina apontada pelo Gartner como Cool Vendor 2016 de Plataformas como Serviço (PaaS). Conquistou o Prêmio LIDE de Empreendedorismo 2016 na categoria de Empresa Empreendedora de Tecnologia. Ela também foi premiada pela consultoria Great Place to Work (GPTW) como uma das Melhores Empresas para se Trabalhar em Santa Catarina, e na categoria nacional ganhou o prêmio como uma das Melhores Empresas de Tecnologia do Brasil para se Trabalhar. </p><p><b>Acompanhe outras publicações de Estela Benetti </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense