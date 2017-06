Netflix aumenta valor das mensalidades; veja os novos preços

<p>Os preços da Netflix aumentaram para os assinantes brasileiros. Em comunicado enviado a seus assinantes, a empresa de streaming anunciou que seus planos Padrão e Premium terão reajustes, que podem chegar a R$ 8 – o plano Básico não aumenta, e segue custando R$ 19,90 por mês.</p><p>Com os novos valores, o plano Padrão, que permite assistir simultaneamente a duas telas e vídeos em HD, passa do preço atual, R$ 22,90, para R$ 27,90. Já o plano Premium, que libera até quatro telas de visualização simultânea e vídeos em Ultra HD, sobe dos atuais R$ 29,90 para R$ 37,90.</p><p><b>Leia mais:<br> Estreia nesta sexta série sobre El Chapo, um dos maiores traficantes do mundo <br> Marco Luque: “Tenho humor leve, pode juntar a família inteira para assistir” <br> Segunda temporada de <i>13 Reasons Why </i>deve trazer outras versões da história </b><br></p><p>Os avisos normalmente são disparados aos assinantes no mês anterior ao reajuste, o que indica que em julho as mensalidades já deverão ser cobradas com os novos valores.<br></p><p>O último aumento nas mensalidades da Netflix havia ocorrido em junho de 2015, há exatos dois anos.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense