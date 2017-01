Newsedan: Mercedes em Recife

O Grupo Newland, que acaba de inaugurar a moderna concessionária Newsedan Mercedes-Benz na Av. Herculano Bandeira, incorporou a representação Mercedes-Benz Automóveis do Grupo Rodobens, que funcionava em frente ao aeroporto de Recife.

Dessa forma, a Newsedan passa a representar de maneira exclusiva os automóveis da marca Mercedes-Benz em Recife, Pernambuco, e todos os clientes passam a ser atendidos em um só endereço, e nas mais modernas instalações do rigoroso padrão que a conceituada marca exige.

Depoimento

"Todos os clientes Mercedes-Benz passam a ser atendidos pela Newsedan, que traz para Recife, toda a experiência de qualidade e excelência dos serviços Premium da marca alemã. Nossa prioridade é o melhor atendimento possível, visando encantar o cliente Mercedes, que é muito exigente", diz Luiz Teixeira de Carvalho, diretor presidente do Grupo Newland, e que tem fortes raízes pernambucanas. A Newsedan Recife foi inaugurada em novembro passado, e atende todos os padrões mundiais da marca para Concessionárias Mercedes-Benz, que além do luxo, traz um atendimento diferenciado, que proporciona ao cliente uma experiência única.

Um dos destaques da nova concessionária é a localização: fica no Bairro do Pina, uma área centralizada, perto da Zona Norte e da Zona Sul. Num espaço amplo e confortável, os clientes contam com diversas opções da marca e podem comprar todos os modelos Mercedes-Benz disponíveis no Brasil. A Newsedan também oferece uma moderna e equipada oficina e boutique, com vários artigos da marca, como camisas exclusivas, bonés, miniaturas, carrinhos, chaveiros e artigos de moda que levam a assinatura da desejada marca alemã.

Grupo Newland começou sua trajetória no ano de 1992 em Fortaleza, na Avenida Abolição. Após anos de sucesso, expandiu suas fronteiras abrindo sua primeira filial em 1999, na cidade de Juazeiro do Norte, depois Teresina, em 2004.Sendo referência nacional na Toyota e prevendo mais oportunidades de crescimento, em 2005 a Newland abriu mais uma loja em Fortaleza, uma das mais estruturadas do Brasil.

De lá para cá, incorporou a marcas Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge e Ram, Jaguar Land Rover e Harley-Davidson.

Grupo Newland

Newland toyota – Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE), Sobral (CE), Teresina (PI), João Pessoa (PB), Picos (Piauí)

Seminew – Loja de Seminovos

Newroad – Motos Harley Davidson

Newsedan mercedes-BENZ – Fortaleza (CE), Recife (PE), João Pessoa (PB)

Newsedan jeep crhysler – Fortaleza (CE), João Pessoa (PB)

Newland Jaguar Land Rover: Teresina (PI)a

