Neymar chega a Santa Catarina e participa de torneio de pôquer em Itapema

<p>Sem fazer muito alarde, o craque Neymar chegou nesta terça-feira a Santa Catarina. Ele foi direto para o apartamento luxuoso que possui na beira do mar em Meia Praia, Itapema.</p><p>Amanhã à noite vai acontecer um torneio de pôquer super exclusivo no apartamento do jogador, seguido de festa. São menos de 30 pessoas na lista de convidados, entre eles, o tenista Gustavo Kuerten e o sertanejo Hugo Pena, da dupla Hugo Pena e Gabriel.</p><p>O empresário Alcino Pasqualotto, amigo pessoal de Neymar e dono do empreendimento onde o jogador possui apartamento em Itapema, confirma a informação.</p>

