"Ninguém deixou de ser atendido", afirma ex-secretário de Saúde, João Kleinubing

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O ano de 2016 não foi fácil para a <b> saúde </b> de <b>Santa Catarina</b>. Em meio aos atrasos nos repasses durante os últimos meses, as dívidas acumularam e os servidores do setor cruzaram os braços em diversos hospitais pelo Estado. No meio disso, o ex-secretário de Saúde do Estado, <b> João Paulo Kleinubing </b>, passou o ano entre reuniões com gestores das entidades realizando verdadeiras ginásticas financeiras para minimizar os impactos da crise problemas na gestão. No último dia 31, Kleinubing deixou o cargo de chefe da pasta para <b> voltar à Câmara de Deputados neste ano </b>. A reportagem do Diário Catarinense conversou com o deputado, que fez um balanço sobre o trabalho em 2016. Leia:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>O senhor voltará para Câmara de Deputados no próximo mês. A sua saída da secretária tem relação com a crise financeira que a secretaria enfrenta?<br></strong>R: Não. Houve um acordo de que eu ficasse esse tempo aqui na secretaria e esse tempo acabou. Volto para o meu posto, lugar em que fui eleito para continuar trabalhando pela saúde de Santa Catarina e pelo Estado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Secretário, o ano de 2016 fui bastante difícil para a saúde. O senhor acha que 2017 será pior?<br></strong>R: Acho que teremos uma condição mais confortável por dois fatores. O primeiro é que vamos diminuir a folha. Uma das coisas que impactou muito foi o acordo de 2012 e 2013 com os funcionários que comprometeu o nosso orçamento de 2016. Outra coisa é que a receita destinada para a saúde vai aumentar de 12% para 15% em três anos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Com relação à crise que o setor enfrenta, a Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon (FAHECE), tem afirmado que a secretaria deve cerca de R$ 42 milhões e isso impede os serviços. A secretaria concorda com esse valor?<br></strong>R: Com a Fahece temos procurado resolver a questão dos atendimentos. Temos que olhar para a questão do funcionamento imediato. E, em um momento de crise financeira, é o que estamos fazendo. Temos acompanhado e pago os valores de produção. Não tem atendimento comprometido.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>A perda do título de filantropia da Instituição também afeta o funcionamento do Hemosc e Cepon?<br></strong>R: Não. A questão da perda é de inteira responsabilidade deles. A secretaria tem acompanhado e ajudado, mas essa questão não vai impactar funcionamento dos atendimentos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Na metade do ano a Fundação anunciou que, por conta no atraso nos repasses, remédios, tratamentos e atendimentos começaram a ficar comprometidos. A secretaria concorda?<br></strong>R: Ninguém deixou de ser atendido e ninguém deixou de recebe remédio ou sangue por falta de atendimento. Não teve isso. Os serviços estão funcionando.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Com relação aos hospitais filantrópicos, alguns estão com grande dificuldade financeira, como por exemplo o Hospital de Caridade . O senhor acha que esse cenário ocorre por conta de uma má gestão?<br></strong>R: Não necessariamente. Não de maneira geral. Acho que tem mais vinculo com o modelo adotado de repasse de dinheiro. Veja, os hospitais só recebem após a produção pelo SUS ser feita e não antes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>O governo Federal deve algum repasse para a secretaria de saúde?<br></strong>R: Sim. Dos atendimentos já feitos pelo Estado temos um crédito de R$ 400 milhões para receber do Ministério da Saúde.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>O SindSaúde afirmou que faltam cerca de 3 mil funcionários hoje na saúde de SC. A secretaria acredita? Haverá concursos públicos no próximo ano?<br></strong>R: Absolutamente não falta isso. Eu acredito que o governo terá que contratar mais gente, mas não necessariamente por concurso. O governo agora vai precisar estudar qual melhor modelo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Recentemente alguns leitos foram fechados nos hospitais da Grande Florianópolis . Isso aconteceu por falta de pessoal?<br></strong>R: Foi um remanejamento. O que acontece é que no fim de ano as cirurgias eletivas diminuem e os atendimentos de urgência e emergência aumentam.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Mesmo com dificuldades, em um balanço, o que a saúde catarinense conseguiu de positivo?<br></strong>R:<b> </b>Foi um ano que teve muita dificuldade, principalmente por conta da crise financeira do Estado. Não foi uma crise só da saúde, mas de todo o Estado, né. Mas apesar de toda a dificuldade nós conseguimos avançar no ponto de cobertura de atendimentos. E continuamos tocando obras nos hospitais que serão inauguradas no ano que vem também.

