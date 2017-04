Nissan celebra mais de 100 mil unidades do Versa

Com chegado no fim de 2011, quando era importado do México, o Nissan Versa celebra o marco de 100 mil unidades comercializadas no Brasil. O modelo foi completamente renovado e passou a ser fabricada no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ), a partir de abril de 2015. Do início da produção local até 2016, sua participação de mercado subiu de 5,3% para 6,9%. Outra curiosidade é que as versões equipadas com câmbio Xtronic CVT, o qual foi incorporado em junho de 2016, correspondem a 69% do total de vendas do Versa 1.6, sendo 52% no total da linha. O sedan é oferecido com duas opções de motor: 1.0 12V 3 cilindros e 1.6 16V, ambos também produzidos na unidade industrial fluminense, e seis versões de acabamento, tendo preço inicial de R$ 46.490.

