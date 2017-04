Nissan customiza Rogue no Salão de NY; veja vídeo

A Nissan reservou ao Salão de Nova Iorque, que abre as portas ao público amanhã (14), no Jacob Javits Convention Center, um projeto especial para o crossover Rogue. O modelo mais vendido da marca será exibido como “Rogue Warrior Trail Project”. Duas características dominam a sua aparência: o tratamento dado ao design exterior, com uma camuflagem personalizada no estilo militar com tons amarelos, e as “rodas esteiras” para trilhas de areia e neve.







As esteiras da American Track Truck têm 122 cm de comprimento, 76 cm de altura e 38 cm de largura, e substituem as rodas regulares e os pneus do Nissan Rogue. As suspensões e as caixas de roda foram modificadas para acomodar o sistema. O motor 2.5 16V e a transmissão de Xtronic CVT são os mesmos do carro de produção regular. Completam a lista de equipamentos de aventura do Nissan Rogue Trail Warrior os faróis coloridos, a grade frontal personalizada, luzes LED, um guincho “Warn 4K”, entre outros itens.



Este novo Rogue Trail Warrior leva as aventuras da família em trilhas de neve ou areia a uma nova dimensão”, diz Michael Bunce, vice-presidente de Planejamento de Produtos da Nissan North America, Inc. “Se você quiser destacar-se na multidão durante um dia nas encostas ou na praia, este é o seu veículo”, pontua.



Fonte: diariodonordeste