No "melhor lugar", Luidy vira o herói do Figueirense contra o Criciúma

<p>Não um, mas dois. Dois tijolos mandados da faixa esquerda da intermediária para irem cruzados no canto do goleiro Luiz. Pedradas que derrubaram o revés que acometia o <b> Figueirense </b>diante do <b> Criciúma </b>. Do 2 a 2 no Orlando Scarpelli, pela <b> Série B </b>, foi Luidy o herói alvinegro pela autoria dos tentos. Com uma simplicidade que contrasta com a plasticidade de seus gols.<br></p><p>— Estou feliz pelos gols. Puxei e só bati. É o melhor lugar para bater, acertei na postura e peguei com a perna boa — disse.</p><p>Ele entrou em campo logo depois que o Figueirense sofreu o segundo gol. Apareceu no lugar do lateral Dudu, no tudo ou nada alvinegro para mudar o resultado. Demorou, mas conseguiu seus dois primeiros tentos com a camisa do Furacão. Agora, quer tentar conseguir um espaço na equipe.</p><p>— Estou feliz por ter entrado em campo e ter feitos os gols. Aumenta minha confiança — garantiu.</p><p>O Figueirense volta a atuar à s 20h30min de sexta-feira, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Paraná será no Durival de Britto, em Curitiba.</p><p><b>Acesse a tabela da Série B <br>Leia mais notícias sobre o Figueirense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense