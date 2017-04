No quesito corrupção, o Brasil é ambidestro 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O principal argumento dos políticos até então apenas supostamente citados pela <b> Lava-Jato </b> foi quase um mantra nos três anos da operação: delação não quer dizer nada, é preciso que se apresente provas. <br><br>Com a liberação dos vídeos dos depoimentos, em especial os de <b> Marcelo Odebrecht </b>, a situação que já era ruim ficou ainda mais complicada para os nomes enredados no esquema de <b>caixa 2</b> , propinas e outros crimes que envolvem nada menos do que os três últimos presidentes da República.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>É claro que também se deve ter prudência em relação aos relatos, afinal há os interesses da empreiteira em jogo. Mas não dá para negar que as histórias têm começo, meio e fim, com uma riqueza de detalhes que impressionam sobre contatos, reuniões e valores repassados para os principais partidos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Não existe político eleito no Brasil sem caixa dois, eu desconheço— disse o homem forte da empreiteira em um dos depoimentos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Em Santa Catarina, a maior parte dos citados optou por notas oficiais nas últimas 48 horas, negando qualquer envolvimento. <b>Napoleão Bernardes</b> , prefeito de <b>Blumenau</b> , foi um dos poucos a dar entrevista à RBS TV reafirmando inocência. <br><br>O governador <b>Raimundo Colombo</b> manteve a estratégia de se manifestar por escrito. No texto já divulgado quase uma dezena de vezes pela assessoria de comunicação, reafirma que não fez qualquer negócio ou fechou qualquer contrato com a <b>Odebrecht</b> e que a empreiteira não participou de nenhuma licitação desde o início do atual governo, em 2011.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Gelson Merisio </b>, deputado estadual e presidente do PSD, adotou uma postura mais proativa. Anunciou que pretende apresentar até segunda-feira as certidões negativas do STJ, TRF4 (Justiça Federal) e STF demonstrando que seu nome não consta oficialmente em nenhum dos inquéritos da Lava-Jato e nem é foco de qualquer investigação. Nos autos do processo, disse a um interlocutor, desafia que mostrem onde seu nome aparece.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O fato é que tanto aqui quanto em Brasília estamos apenas diante da ponta do iceberg. A transparência com a quebra do sigilo será fundamental para a compreensão de como se deu os financiamentos de campanhas federais quanto estaduais. <br><br>Depois caberá à Justiça adotar a máxima celeridade para passar esse mar de lama a limpo. O tamanho do enrosco ainda é uma incógnita, mas confirma a máxima de que no Brasil não existe direita nem esquerda quando o assunto é corrupção: neste quesito o país é ambidestro.</p><p><b> Leia mais colunas de Rafael Martini </b></p><p><b> Delações atingem Colombo e cúpula do PSD em Santa Catarina <br><br> Entenda o que pesa contra cada político de SC na lista de Fachin<br> <br> Delatores citam caixa 2 na campanha de Raimundo Colombo em 2010<br> <br> Entenda como será a investigação de políticos de SC na lista de Fachin <br><br></b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense