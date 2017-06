Nos dias 23, 24 e 25 de junho a SHC, em Florianópolis, recebe o Campeonato Catarinense de Categorias.

Com entrada e estacionamento gratuitos, competição será de 23 a 25 de junho na pista principal da SHC, em Florianópolis

         A Sociedade Hípica Catarinense (SHC) recebe nos dias 23, 24 e 25 de junho o Campeonato Catarinense de Categorias e a 1ª Seletiva de Cavalos Novos. Promovida pela SHC em parceria com a Federação Catarinense de Hipismo (FCH) as provas vão ser realizadas na pista principal da hípica, que fica à s margens da SC-401, em Florianópolis.Â

               Cerca de 90 atletas, filiados de todas as entidades catarinenses, de outras federações e também admiradores do hipismo devem participar da competição. Quem não fez a inscrição no site poderá se inscrever na secretaria da SHC, o valor a ser pago no ato sofrerá acréscimo.

               As categorias em disputa são: Escolas, Mini-Mirim, Pré-Mirim, Mirim, Pré-Junior, Junior Jovem Cavaleiro, Amador, Young Rider, Sênior, Master.

               De acordo com a presidente da Federação Catarinense de Hipismo (FCH), Mariana Cassettari, essa é única competição de categorias do estado e é dela que vão sair os campeões estaduais.

               “Os três melhores em cada categoria vão ser selecionados para disputar os campeonatos brasileiros no mês de julho”, destaca Mariana.

               A presidente destaca ainda a importância da competição ser realizada no complexo da SHC, é que segundo ela, a hípica é a que tem a melhor estrutura em Santa Catarina.

               Para o presidente da SHC, Eduardo Miranda, receber uma competição é muito importante.

“Sediar o Campeonato Catarinense de Categorias representa o coroamento e ainda mais por definir as equipes que vão representar o estado nos campeonatos brasileiros”, completa Miranda.

Â

Premiação

               Os três melhores classificados, em cada prova, vão receber no pódio troféus de Campeão, Vice-campeão e Terceiro Colocado, faixa de campeão de cada Categoria em disputa através da contagem de pontos perdidos, não podendo haver acumulação de premiação por um mesmo concorrente. No primeiro dia de prova vão ser entregues medalhas por categoria até a 6ª colocação. No segundo dia e terceiro dia vão ser entregues medalhas para os vencedores das provas.

Â

Categorias em disputa:

CC Escola C 0,65 m

CC Escola B 0,85m

CC Mini-Mirim 1,00m

CC Jovem Cavaleiro B 1,00m

CC Master B 1,00m

CC Amador B 1,00m

Cavalos Novos 04 anos

CC Pré-Mirim 1,10m

CC Jovem Cavaleiro A 1,10m

CC Máster A 1,10m

CC Amador A 1,10m

Cavalos Novos 05 anos

CC Jovem Cavaleiro 1,20m

CC Mirim 1,20m

CC Máster 1,20m

CC Amador 1,20m

Cavalos Novos 06 anos

CC Jovem Cavaleiro Top 1,30m

CC Máster Top 1,30m

CC Amador Top 1,30m

CC Pré-Junior 1,30m

CC Sênior 1,30m

Cavalos Novos 07 anos

CC Junior 1,40m

CC Young Rider 1,40m

CC Sênior 1,40m

Cavalos Novos 08 anos

Serviço: Campeonato Catarinense de Escolas,Mini-Mirim,Pré-Mirim,Mirim,Jovem Cavaleiro,Pré- Junior, Junior,Young Rider, Amador,Sênior , Master e 1ª Seletiva Cavalos Novos

Data: 23 a 25 de junho de 2017

Local: Sociedade Hípica Catarinense (SHC) Rodovia SC-401, 4677 – Saco Grande – Florianópolis/SC

Informações: 48 3335-6144 e no site www.sociedadehipicacatarinense.com.br

Acesse o programa completo da competição no link: http://www.sociedadehipicacatarinense.com.br/pdfs/592d89877bbd7.pdf



