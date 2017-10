Nota de esclarecimento do Sebrae: tentativa de fraude

Vimos, por meio deste, alertar clientes SEBRAE/SC sobre possíveis tentativas de golpe/fraude que possam ser realizadas, utilizando-se indevidamente do nome do Sebrae. Recebemos relatos de clientes que, através de uma ligação telefônica, foram informados sobre Acesso a Linhas de Crédito via Sebrae/SC, informação que não procede.

O Sebrae/SC não disponibiliza qualquer linha de financiamento/empréstimo, não dispondo de “operadores de crédito” em nosso grupo de funcionários ou rede de credenciados, mas apenas orienta sobre linhas de crédito disponíveis junto às entidades financeiras parceiras.

Caso identificado este tipo de situação nas suas regiões, favor comunicar ao SEBRAE mais próximo.



Fonte: Floripa News