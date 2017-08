Nove cursos na área de turismo para moradores do município de Palhoça

A Secretaria de Turismo (Setur) de Palhoça disponibiliza nove cursos do programa Pronatec Voluntário. Os cursos serão ministrados à distância e as pré-matrículas estarão abertas até dia 15 de agosto. Para fazer a matrícula basta preencher o formulário através do link: https://goo.gl/forms/XL81GkgTBc6IdGsw2 .

Serão ofertadas 30 vagas para cada um desses cursos: Assistente Aministrativo, Assistente de faturamento, Assistente de Recursos Humanos, Espanhol Básico, Inglês Básico, Inspetor de Qualidade, Libras Básico, Recepcionista e Produtor de Cerveja.

Para oferecer esses cursos, a Secretaria Municipal de Turismo conta com a parceria da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) e Ministério do Turismo (MTur).

Os cursos que tiverem candidatos a mais do que o número de vagas ofertadas entrarão em um sorteio realizado pela Secretaria de Turismo que terá seu resultado publicado no dia 18 de agosto no endereço eletrônico http://www.palhoca.sc.gov.br

Caso a matrícula seja efetivada, o aluno será informado pelo endereço de e-mail cadastrado no formulário de inscrição. Importante ressaltar que só poderão se inscrever pessoas com idade mínima de 15 anos residentes no município de Palhoça. Os interessados deverão optar por apenas um curso.

Vale lembrar que aqueles que já realizaram matrícula para o curso de Produtor de Cerveja no mês de junho não precisam preencher o formulário novamente.

Para mais informações, o interessado deve entrar em contato com a SETUR Palhoça pelo telefone 3279-1863 ou pelo e-mail turismo@palhoca.sc.gov.br .



