Novo integrante da CPI do carnaval e aniversário de Florianópolis

O líder do PMDB, vereador Tiago Silva, informou ontem em plenário que indicou o vereador Renato da Farmácia (PSOL) para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instalada na Casa para investigar denúncias de irregularidades na organização das festas de carnaval e do aniversário da cidade.

Renato da Farmácia substituiu a vereadora Maria da Graça (PMDB), que pediu desligamento da Comissão no final da semana passada. Ele ocupa a vaga do PMDB definida, como as demais, pelo critério da proporcionalidade dos partidos com assento na Câmara.

A CPI será convocada nos próximos dias para a apresentação do relatório preliminar, em elaboração pelo relator da Comissão, vereador Roberto Katumi (PSD).



Fonte: Floripa News