Novo núcleo do IASC é inaugurado em Chapecó

A cerimônia de criação do novo Núcleo do Instituto dos Advogados de Santa Catarina (IASC) ocorreu no dia 6 de outubro, na cidade de Chapecó. O evento contou com a participação de mais de 100 pessoas e foi realizado em parceria com a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) e a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Chapecó. Este é o segundo Núcleo do IASC criado nos últimos três meses.

Na ocasião também foram empossados novos membros efetivos do IASC, os professores André Flach, Arcângelo Betiatto, Bruno Frias, Elizabete Geremias, Robson Fernando dos Santos e Thiago Etges.

O novo Núcleo tem como finalidade o estudo do direito, a difusão dos conhecimentos jurídicos e o culto à justiça. Ele terá a coordenação do Dr. Marcos Antonio Santos de Oliveira, que tem como objetivo a ampliação territorial do instituto octogenário.

Dr. Marcos Antonio Santos de Oliveira recebe o título de coordenador do núcleo da Dra Janaina Guesser Prazeres.

A ideia foi sugerida e capitaneada pela coordenadora das Comissões, Dra Janaina Guesser Prazeres. A diretoria do IASC aprovou por unanimidade a região para receber o terceiro Núcleo, pois é polo universitário de extrema relevância e abriga brilhantes juristas.

A nova criação se impunha na continuidade de expansão da instituição por todo o território catarinense, recebendo apoio irrestrito da Unoesc e da subseção da OAB de Chapecó, resumiu a professora Elizete Lanzoni Alves que representou o presidente no ato.

O primeiro Núcleo do IASC foi inaugurado em Joaçaba, sob coordenação do Dr. Neiron Luiz de Carvalho na gestão do ex-presidente, Dr Ricardo José da Rosa.

Já na gestão do Dr. Gilberto Lopes Teixeira, o segundo Núcleo foi implantado em Itajaí, em 18 de agosto deste ano, sob coordenação do Dr Murilo José Zipperer da Silva.



