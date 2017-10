Novo prédio para a Alesc e crise do leite repercutem no plenário

A compra de um novo prédio para abrigar o setor administrativo da Assembleia e a queda no preço do leite foram duramente criticados na sessão dessa quarta-feira (25). “Não sou contra a aquisição de prédio, questiono a forma. Se precisar entrar com ação judicial, o deputado Mario Marcondes vai entrar”, avisou o representante do PSDB.

Marcondes discordou da publicação do edital apenas nos diários oficiais do Estado e da Assembleia “Quem lê diário oficial? Algum corretor, dono de imobiliária, dono de prédio? Liguei para preguntar se tinha processo administrativo para chegar àquela conclusão, porque só faltou dar a cor do prédio, e o que que me foi dito é que não tem processo”, informou o parlamentar.

Maurício Eskudlark (PR) concordou com o colega. “Os atos requerem transparência, qualquer ato que envolva o dinheiro público precisa desse trabalho e desse acompanhamento”, opinou Eskudlark.

Já Dirceu Dresch (PT) noticiou que ainda não há solução para a crise do leite.

“Infelizmente as conversas em Brasília não são nada animadoras, não há dinheiro, mas será que não há dinheiro para outros setores? Será que não é uma questão de prioridade”, questionou o deputado.

De acordo com Dresch, os produtores reivindicaram do Ministério da Agricultura R$ 1 bilhão para compras públicas e de estoques reguladores, além de publicidade institucional para aumentar o consumo. “A perda é muito grande, somente no Extremo-Oeste chega a R$ 22 milhões mês”, argumentou o representante de Saudades.



Fonte: Floripa News