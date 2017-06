Novo projeto do contorno viário na BR-101 causa discussão na Alesc

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A audiência pública da <b>Assembleia Legislativa</b> , convocada pelo deputado <b>João Amin</b> (PP) para tratar da futura ocupação das margens do <b>contorno </b> da <b>BR-101</b> em <b>Florianópolis </b> acabou girando, outra vez, em torno do acesso em <b>Palhoça</b> . O vereador <b>Nirdo Luz</b> (Pitanta) condenou o novo projeto da <b>Arteris</b> , que muda o original e previu grandes prejuízos para a mobilidade da população de Palhoça.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Em estudos<br></b>A direção da Arteris confirma que enviou em 2016 à <b>Agência Nacional de Transportes Terrestres</b> um novo projeto sobre o entroncamento do contorno com a BR-101 em Palhoça. E no início deste ano entregou o projeto técnico desta alteração à ANTT. O engenheiro Luiz Fernando Castilho, da agência, presente na audiência, confirmou que está valendo o projeto original, objeto de acordo em 2013.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Digital</b><br>Marcado para esta quinta-feira à s 14h, no Hotel Majestic, o lançamento pela <b>Abert </b> e <b>Acaert </b> da campanha de desligamento da TV analógica na Grande Florianópolis. A partir de janeiro de 2018, os moradores de Florianópolis, <b>São José</b> , <b>Palhoça</b> , <b>Biguaçu </b> e <b>Paulo Lopes</b> terão apenas transmissões em sinal digital. No final de 2018 o cancelamento do sinal analógico ocorrerá em <b>Blumenau</b> , <b>Joinville </b> e <b>Jaraguá do Sul</b> .<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Pesca</b><br>Portaria do <b>Ministério do Meio Ambiente</b> que está sendo publicada nesta terça libera cerca de 20 espécies da lista de proibição que tinha sendo contestada pela industria da pesca e pelos pescadores artesanais. A liberação teve por base estudos científicos da <b>Univali</b> . As informações foram dadas ao deputado Esperidião Amin pelo gabinete do ministro <b>Sarney Filho</b> , que prometeu a liberação quando esteve sábado em Florianópolis.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Curtas</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>*Assembleia Legislativa vota nesta terça a moção da deputada <b>Dirce Heiderscheidt</b> (PMDB) que solicita retirada dos redutores de velocidade da BR-101 na Grande Florianópolis. Alega que só aumentam os congestionamentos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>*O município de <b>Lauro Müller</b> vai receber orientação técnica da <b>Fatma </b> para transformar o EcoMuseu do Rio do Rastro em Unidade de Conservação. Decisão tomada na visita do ministro do Meio Ambiente.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p><b> Em meio a lama da Lava-Jato, renovação para eleição de 2018 segue distante </b><br></p><p> <b>”Também estou estarrecido com as denúncias”, diz Mauro Mariani sobre entrevista de Joesley Batista</b> <br></p><p> <b>Divididos sobre a permanência ou não no governo Temer, os tucanos subiram no muro</b> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

