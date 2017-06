Novo Shopping no sul da ilha

MULTI Open Shopping deve gerar dois mil empregos na região Sul de Florianópolis

Estimativa é positiva após a comercialização de todos os Offices do empreendimento

Com a confirmação da comercialização de todas as 155 salas dos Offices do MULTI Open Shopping, a estimativa é de que o empreendimento no Rio Tavares, em Florianópolis, gere cerca de dois mil empregos diretos. Os offices vão receber profissionais liberais de diversas áreas e empresas de tecnologia.

O MULTI, com previsão de inauguração para setembro de 2017, tem potencial para movimentar a economia da região, garantir e proporcionar um fluxo maior de pessoas no novo espaço de convivência do Sul da Ilha de Santa Catarina.

O empreendimento será o primeiro open shopping da região, se tornando destino de gastronomia, lazer, cultura e serviços, em seu mix variado no térreo com aproximado 30 lojas, também terá a primeira sala de cinema da região, com 98 lugares, mais de 150 offices, em três blocos, e um Centro de Convenções no terraço com vista privilegiada da praia do Novo Campeche.

Agora empresários e profissionais da região que desejam oferecer serviços e desfrutar de um ambiente de convivência profissional e de lazer, seguro e perto de casa, podem alugar as salas disponíveis para locação. As imobiliárias responsáveis pela locação são Buzz + Brognoli e UNIK .Â

Com a confirmação de todos os offices comercializados, o empreendimento que tem investimento na ordem de R$ 33 milhões, já alavanca a economia local, com a geração de emprego e renda na região, bem como se posiciona como um empreendimento de sucesso.



Fonte: floripanews