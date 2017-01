Número de novas empresas cresce 16,9% em Santa Catarina

<p>Santa Catarina fechou 2016 com a abertura de 82.362 <b>novas empresas</b> de todos os portes, 16,9% mais do que o total registrado no ano anterior, 2015, quando foram criados 70.437 novos negócios. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) e da <b>Junta Comercial de Santa Catarina </b>(Jucesc). As cidades do Leste do Estado registraram mais aberturas de empresas. Criciúma liderou com acréscimo de 21,3% frente ao ano anterior, seguida por Joinville com mais 20,5% e Florianópolis, 19%. Depois vieram Lages, com crescimento de 15,7%, Blumenau 15,1% e Chapecó, 13,1%. O maior número de novos CNPJs são de MEIs, microempreendedores individuais, o que se acentua numa fase de maiores dificuldades na economia, quando muitos desempregados abrem o negócio próprio. </p><p>O levantamento apontou um elevado fechamento de empresas. Foram 91.444 em 2016, 31,8% mais do que em 2015, quando foram encerradas 69.365. Mas o presidente da Jucesc, Julio Marcellino Junior explicou que esse resultado não se refere somente ao nível de atividade econômica porque havia uma demanda reprimida para fechar empresas. É que agora a Receita Federal simplificou o encerramento de CNPJs. </p><p>Comparando a média de aberturas e fechamentos em SC frente a outros estados, o secretário de Desenvolvimento do Estado, <b>Carlos Chiodini</b>, concluiu que SC registrou um nível maior de atividade econômica ano passado. Minas Gerais, por exemplo, no mesmo período, registrou uma queda de 5% na abertura de empresas e de 47% no fechamento. Para este ano, Chiodini acredita que serão abertas mais empresas no Estado em função da nova lei do Emquadramento Empresarial Simplificado (EES), que facilita a abertura de empresas que terão baixo impacto ambiental e sanitário.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong><br></p><p><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense