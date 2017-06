"Nunca traí, nem trairei, o meu partido e os meus princípios", rebate Pinho Moreira 

<p>Desde sábado o PMDB estadual tem presenciado dois de seus mais expressivos nomes travarem uma batalha de declarações que tem como pano de fundo a sucessão ao governo do Estado.</p><p> <b>No DC do fim de semana</b> , o vice-governador e ex-presidente do partido Eduardo Pinho Moreira garantiu em entrevista que o senador Dário Berger não era candidato à sucessão de Raimundo Colombo e colocou, além do nome dele, o do presidente do partido, Mauro Mariani, e do prefeito de Joinville, Udo Dohler, como os três nomes para concorrer pela sigla.</p> Foto: Betina Humeres / DC <p> <b>Nesta segunda-feira</b> , o senador Dário Berger se mostrou descontente com a entrevista de Pinho Moreira e listou seis pontos nos quais diverge do vice-governador, entre eles o que relembra que Moreira já foi escolhido pelo partido, “mas misteriosamente desistiu por motivos pessoais”.</p><p>Em guerra declarada, Pinho Moreira divulgou nota nesta segunda-feira nas redes sociais.”Jamais coloquei interesses particulares acima do interesse partidário. Nunca traí, nem trairei, o meu partido e os meus princípios. O meu PMDB é o de Ulysses Guimarães, Luiz Henrique da Silveira e de todos aqueles que o fazem ser o maior e mais forte partido político de Santa Catarina.”Como se percebe, o PMDB terá muito trabalho para chegar a um nome de consenso para disputar o governo catarinense.<br></p><p><b>Acompanhe as publicações de </b><b> Moacir Pereira </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense