"O Brasil é maior do que a Lava-Jato", diz Aécio Neves em Florianópolis

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Presidente nacional do <b> PSDB </b> passa o <b> Natal </b> em <b> Florianópolis </b> com familiares de sua esposa, que residem no sul da Ilha. É a primeira vez que celebra o 25 de Dezembro fora de Minas Gerais. Foi homenageado por dirigentes tucanos e concedeu entrevista. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Moacir Pereira – O que o senhor está desejando para o Brasil em 2017?</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Aécio Neves – </b>O PSDB tem uma grande responsabilidade de ajudar o presidente Michel Temer a concluir a transição. É um gesto de responsabilidade com o Brasil. A profundidade da crise herdada do PT é muito maior do que se imaginava, com 12 milhões de desempregados, 60 milhões de famílias endividadas, uma perda de 5% da renda média do trabalhador nos últimos cinco anos. Para resgatarmos a confiança na economia é preciso uma agenda dura. O PSDB estará ao lado do presidente Michel para construir esta agenda</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>MP- </b><strong>Por que a economia não deslancha como se esperava?</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AN – </b>Em primeiro lugar pela gravidade e profundidade da crise deixada por sucessivos governos do PT. A instabilidade política dificulta o resgate da confiança. É preciso darmos destaque aos avanços dos últimos meses. Aprovamos medidas estruturantes, como a PEC do teto dos gastos públicos, o projeto da reforma da Previdência, o novo marco do petróleo, a nova lei das estatais. Há um conjunto de medidas na direção correta. Mas o efeito dessas medidas só serão lá adiante.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>MP – </b><strong>A Lava-Jato não está contaminando a economia?</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AN – </b>O Brasil é muito maior do que a Lava-Jato.A operação tem que continuar. Todos devem ter direito à defesa. Mais do que isso: não podemos interromper, em razão da Lava-Jato, a agenda de reformas estruturantes. Conversei de manhã com o presidente Temer, aqui de Florianópolis. Ele me dizia que anunciaria novas medidas na lei trabalhista para agilizar a recuperação do emprego. Vai fazer muito mais. O papel do PSDB é ajudar para que o presidente Temer conclua esta transição. Não há caminho melhor para o Brasil, executar as reformas e, a partir de 2018, com o voto popular, construir uma agenda mais ousada de recuperação do tempo perdido nos últimos anos deste desastroso governo petista.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>MP – </b><strong>O PSDB tem lideranças nacionais citadas nas delações da Lava-Jato, inclusive o senhor? Isto não fere o projeto tucano para 2018?</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AN – </b>Creio que não. O PSDB demonstrou de forma clara o seu compromisso com o Brasi. Acho natural que as citações possam vir sobre quaisquer homens públicos que militaram na política nos últimos anos. Não podemos é permitir que se confunda aqueles que assaltaram os cofres públicos com aqueles que fazem campanhas eleitorais contra este conjunto de forças. A Justiça e o tempo provarão quem são aqueles que têm responsabilidades e os que não têm. O PSDB foi o grande vitorioso das últimas eleições porque conquistou a confiança da população brasileira.

