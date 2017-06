"O Círculo" é um "1984" para a era das redes digitais

<p>No mundo ficcional de <i>O Círculo,</i> filme estrelado por Tom Hanks e Emma Watson com sessões de pré-estreia neste fim de semana, a revolução não será televisonada porque a democracia se tornou uma commodity em que transparência e hipervigilância se confundem, como num <i>1984</i> (o romance distópico de George Orwell sobre uma sociedade totalitária) “for dummies” adaptado à era das redes sociais.<br></p><p><i>O Círculo</i> baseia-se no romance de mesmo nome escrito por Dave Eggers, um dos autores mais aclamados de sua geração. Filme e livro se concentram na ascensão da jovem Mae (Emma Watson) em uma companhia de alta tecnologia que, no futuro indefinido da narrativa, agigantou-se a ponto de dominar o mercado como uma mistura de Google e Facebook combinados na mesma empresa. A fórmula que levou a empresa<i> </i>Círculo a se tornar hegemônica é simples: a abolição do anonimato digital, amparada em um discurso de transparência bem intencionado que tornou a empresa não apenas a mais bem-sucedida companhia da era digital como a mais “cool”, com produtos e serviços associados a uma aura de relevância e popularidade — nada muito diverso, portanto, do que já se vê hoje em gigantes reais de alta tecnologia do Vale do Silício.</p><p>Jovem pobre que passa maus bocados para pagar suas dívidas estudantis e que grama em um emprego de telemarketing mal remunerado, Mae (Emma) obtém, por meio de uma amiga, a chance de ouro de começar a trabalhar no Círculo, inicialmente atendendo reclamações de clientes. Aos poucos, vai sendo instada a “se expressar” mais em publicações de colegas de grupo (<i>O Círculo </i>se passa em um mundo sem “textões”, mas com muitos emojis de carinhas sorridentes). </p><p>À medida que se dedica cada vez mais à s intrincadas métricas e pontuações de seu desempenho e de sua popularidade (alguns verão ressonâncias do famoso “episódio das notas” na temporada mais recente de <i>Black Mirror</i>, mas o livro de Eggers é bem anterior), Mae se afasta dos pais e do ex-namorado, que consideram o nível intenso de conectividade em que ela está operando pouco benéfico. No plano da história, é claro que é exatamente esse o caso.</p><p>Curiosamente, <i>O Círculo </i>é o segundo filme adaptado de um romance de Eggers e estrelado por Hanks a estreiar no intervalo de um ano — o primeiro foi a versão de <i>Um Holograma para o Rei,</i> que por aqui ganhou o inacreditável título de <i>Negócio das Arábias</i>. Se nesse filme do ano passado, dirigido por Tom Tykwer, Hanks encarnava um homem derrotado em crise de meia-idade, em <i>O Círculo </i>ele é o carismático presidente da companhia, uma figura cuja informalidade à la Steve Jobs traduz ambições mais sinistras expressas com a melhor das intenções.</p><p class=”embed-content”> </p><p><b>O Círculo</b><br>Suspense, Emirados Árabes/EUA, 2017, 141 min, 12 anos. De James Ponsolt, com Emma Watson, Tom Hanks. </p><p><i>O Círculo </i>está em exibição nos seguintes cinemas catarinenses com <b> Clube do Assinante </b>: Balneário Shopping (Baln. Camboriú), Shopping Neumarkt (Blumenau), Iguatemi Shopping (Florianópolis), Garten Shopping (Joinville), Via Catarina (Palhoça) e Shopping Itaguaçu (São José).</p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> Celebridade teen Larissa Manoela estrela “Meus 15 Anos” <br></b></p><p><b> MP-SC recebeu três representações contra o apresentador Rodrigo Hilbert após abate de cordeiro <br></b></p><p> <b>Veja o que é imperdível na programação do festival FAM 2017</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense