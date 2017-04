O fim do governo Temer

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A divulgação da<b> lista liberada por Fachin </b> sobre os políticos denunciados por executivos da <b> Odebrecht </b>pelo recebimento de propinas e caixa 2 provoca um estrago de consequências imprevisíveis. Pode não acontecer nada até 2018, eis que o horizonte político está marcado por incertezas. Na prática, contudo, o governo <b> Temer </b> acabou.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Não há literatura política ou experiência histórica a indicar que um governo consiga sobreviver fortalecido com oito ministros acusados de recebimento de milhões de reais de empreiteiras. E pouco importa se foi para partido, campanha eleitoral ou para o bolso dos envolvidos. Importa, sobretudo, que as investigações vão se prolongar por muito tempo, que os inquéritos têm prazo indefinido, que as denúncias no <b> STF </b> tendem a levar anos. Portanto, a sangria do governo federal tende a aumentar.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Impactante pela nominata, envolvendo oito ministros, 29 senadores, 42 deputados federais e três governadores – por enquanto –, a lista provocou surpresa geral no Estado, <b> com quatro políticos catarinenses relacionados </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Não será por simples coincidência que os quatro têm atuação em <b> Blumenau </b>. É ali que o grupo Odebrecht tem sua única subsidiária, a Odebrecht Ambiental, que tem contrato com a prefeitura de Blumenau com uma função estratégica: ampliar as atividades no Estado, a começar pelo sonho de privatização da <b> Casan </b>, hipótese na época viável e cogitada.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Os tucanos <b> Dalirio Beber </b> e <b> Napoleão Bernardes </b> reagiram com surpresa, declarando-se “perplexos”. Os deputados <b> Décio Lima </b> e <b> Ana Paula Lima </b> emitiram notas externando estranheza e confiando na Justiça e no restabelecimento da verdade. Curioso que nesta primeira lista estão dois líderes do <b> PSDB </b> e dois do <b> PT </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A lista revela, também, que todos os cenários sobre as eleições de 2018 em <b> Santa Catarina </b> são de imprecisão sem precedentes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Colombo<br></b>O nome do governador <b> Raimundo Colombo </b> consta de uma lista de políticos e autoridades, com foro privilegiado ou não, cujas petições foram encaminhadas a outras instâncias que avaliarão se as citações merecem ser investigadas ou não.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A citação de Colombo será avaliada pelo <b> Superior Tribunal de Justiça </b>, a do deputado <b> Jean Kuhlmann </b> (PSD) pelo <b> Tribunal Regional Federal </b> de Porto Alegre e as de Carlito Merss e Ideli Salvati (PT) pela Justiça Federal de Santa Catarina.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>A lista<br></b>Se alguém fizesse uma lista com parlamentares, prefeitos, líderes políticos e autoridades estaduais ou municipais de Santa Catarina, certamente os quatro agora constantes da <b> lista de Janot </b> estariam nos últimos lugares. Ou nem constariam na relação. Historicamente, PSDB e PT juntos? Só na lista da Odebrecht.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p><b>Leia também: </b></p><p><b> Catarinenses na lista liberada por Fachin emitem notas sobre delações da Odebrecht </b><b><br></b></p><p><b> Lista liberada por Fachin tem quatro políticos de SC </b><br></p><p><b> Fachin autoriza inquéritos contra 8 ministros, 29 senadores e 42 deputados, diz jornal <br></b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense