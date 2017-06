O novo Dilúvio

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Olhando para este país imerso no pecado e na transgressão, o Senhor convocou Pedro, seu secretário particular, e ordenou que providenciasse um novo Dilúvio, castigo para tanta desonestidade e tanta insensatez humana.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Já notaram que maio foi só de <b> chuva </b>? E que junho mantém a tendência? Pedro desceu à terra e lançou em <b> Brasília </b> licitação para construir uma nova arca, na forma do que prescreveria o edital da administração daCasa:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Os Céus precisam de uma arca de madeira resinosa, que seja calafetada com betume por dentro e por fora. Deve ter três andares e medirá 300 côvados, como está descrito nas Escrituras: mais ou menos 198 metros de comprimento, cerca de 16 metros mais curta do que o Titanic.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Em Brasília, encolheram a arca e superfaturaram os preços, o que fez Deus duvidar de conivência por parte de São Pedro:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Até tu, Pedro, que me prometeste retidão, depois de me haveres negado três vezes?</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Pedro se declarou inocente. Argumentou que no Brasil tudo era assim. O orçamento tinha que trazer, embutidos, o superfaturamento e as propinas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Indignado, o dono do Céu convocou uma cadeia de comunicação interestelar para lançar imprecações contra os corruptos do Brasil:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Ai de vós, que fraudais licitações e obras públicas, pois a vós serão fechadas as portas do Céu! Ai de vós, que viveis no fausto e na ostentação, na fraude, no estelionato e na vilania! Ai de vós, que vos atribuís paga excessiva pelo nada que produzís!</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O Todo-Poderoso resolveu, então, marcar o Dilúvio para o mês de julho, recomendando a Pedro apressar a confecção da arca e a seleção das espécies a serem salvas, entre humanos e animais.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Entre os tigres, excluiu apenas aquele que engoliu o braço de uma criança. Entre os homens, excluiu os<b> políticos </b> que tinham por hábito fraudar licitações.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> ***</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Difícil foi encontrar um novo Noé. Um humano puro, quase casto – e muito honesto. O resultado foi pífio e o Senhor resolveu nomear interinamente o secretário Pedro para o posto.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Mas voltou a censurá-lo, quando este contratou a construtora da nova arca:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- A Odebrecht? De novo? Pelo amor de Deus!</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Desencantado com a arca, com os políticos e com as licitações do Brasil, o Grande Arquiteto resolveu antecipar o Dilúvio. Pretendia barrar todos daquela turminha do <b> Palácio do Planalto </b>, mas acabou atendendo a uma observação de Pedro:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Todo navio ou arca flutuante precisa de ratos!</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>E admitiu todos os ministros da casa, já encrencados com a <b> Lava-Jato </b>.</p><p><b>Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos </b></p><p><b> Pátria enferma <br></b></p><p><b> Pra não esquecer <br></b></p><p> <b>A ética e os lordes</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense