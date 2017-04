"O número de homicídios é alarmante", diz procurador-geral de Justiça

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Será nesta quarta, à s 19h, no auditório do <b> Ministério Público </b>, a posse de <b> Sandro Neis </b> no cargo de procurador-geral de Justiça. Cumprirá novo mandato. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>O que vai marcar o novo mandato na Procuradoria-Geral de Justiça?</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Sandro José Neis</strong> – A continuação de um trabalho vigoroso de combate à corrupção, com o fortalecimento de nossas estruturas, o desenvolvimento de novas estratégias de combate ao crime organizado, especialmente as ações criminosas, com valorização e capacitação dos recursos humanos. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Qual a maior preocupação hoje do Ministério Público?</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Sandro</strong> – O tráfico de drogas, o grande mal da humanidade. Isto traz reflexos em Santa Catarina. O número de homicídios é alarmante no Estado. É uma situação extremamente grave. Temos que usar todas as forças do Ministério Público e dos órgãos de segurança para enfrentar esta nova demanda que surge a cada dia. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Está havendo ou não desconexão dos órgãos de segurança?</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Sandro</strong> – Não creio nisso. Acredito que cada instituição tem sua missão, sua organização e prioridades. Tem contatos e parceria. O Gaeco é um exemplo disso, com atuação há vários anos de uma força-tarefa em parceria com todos os órgãos de segurança pública e a Secretaria da Fazenda. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Procede a queixa de autoridades sobre rigores do Ministério Público?</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Sandro </strong>– O Ministério Público não faz leis. Elas são feitas pelo parlamento brasileiro. O MP procura dar efetividade, seja no campo da punição ou da efetivação de políticas públicas. Aqui em Santa Catarina temos uma relação muito próxima com a Fecam e outras instituições, dando orientação para evitar punições. Os eventos tem sido extremamente positivos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><strong>Leia outras notas de Moacir Pereira desta quarta:</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Nas ruas<br></b>Uma nova ferramenta de trabalho para contatos com a população foi introduzida em<b> Santa Catarina </b> pelo deputado estadual Kennedy Nunes, do <b> PSD </b>, com o Gabinete na Rua. Transformou uma van em escritório ambulante, nela incluindo uma churrasqueira. Estreou o projeto em Bela Vista do Toldo, no Oeste, ouvindo e atendendo a população e servindo churrasco com um avental com a inscrição “Eu confio na carne de Santa Catarina”.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Eficiência<br></b>Dois serviços públicos na esfera da <b> Secretaria de Segurança Pública </b> do Estado estão funcionando muito bem. Um deles é o Departamento Estadual de Trânsito, no Estreito. Para renovação da <b> Carteira Nacional de Habilitação </b>, com exame médico, registro fotográfico, pagamento de taxas e outros procedimentos, tudo no mesmo prédio, o motorista leva apenas cerca de 30 minutos. O IGP também tem atendimento ágil e qualificado.

