O Plano Diretor de Florianópolis

<p>O imbróglio de uma década acerca do Plano Diretor Participativo de Florianópolis vem gerando crescente inquietação em um cenário já bastante desfavorável para uma cidade que precisa urgentemente tomar um rumo.<br></p><p>Desde o início, a CDL de Florianópolis tem participado ativamente com contribuições na elaboração de uma norma que atenda aos anseios de toda a sociedade civil. Entendemos que o excesso de conteúdo inserido na minuta não é condizente com o que se espera de uma lei que visa a regular a ocupação territorial do município.<br></p><p>O que está sendo concebido é um documento demasiadamente extenso, o que pode dificultar a sua tramitação legislativa a curto prazo, bem como tornará complexos e tormentosos seus esforços de revisão no futuro. São situações que, além de mitigar o indispensável dinamismo de uma norma estruturante, têm comprometido e adiado a finalização dos trabalhos de elaboração da minuta para aprovação do Poder Legislativo.<br></p><p>É lamentável que as gestões municipais anteriores não exercessem o seu legítimo poder discricionário de organizar, estruturar, disciplinar e conduzir a matéria de acordo com o interesse público. Essas gestões deveriam estar sempre acima de interesses pontuais de segmentos e pessoas que não lograram demonstrar que estavam mais para contribuir na elaboração de uma legislação que deveria atender a todos e não a este ou aquele coletivo.<br></p><p>Esse problema se tornou evidente no Núcleo Gestor e na forma como reuniões de trabalho têm acontecido. Queremos crer que a atual administração tenha saído do estado de transe a que esteve acometida por todos esses anos, de modo que suas mobilizações recentes junto ao TRF4, revertendo parte do estrago feito pelo MPF, sejam apenas o indicativo de uma postura mais ativa na defesa do interesse público.<br></p><p>A CDL de Florianópolis permanecerá ativa em suas contribuições e vigilante na defesa da sociedade e dos segmentos produtivos que representa, até o desfecho de toda a tramitação envolvendo o Plano Diretor Participativo de Florianópolis.<br></p><p><i><b>*</b>Lidomar Bison é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Florianópolis</i><br></p>

Fonte: Diário Catarinense