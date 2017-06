"O PMDB tem três candidatos ao governo", diz Eduardo Pinho Moreira

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Confira entrevista com o vice-governador <b> Eduardo Pinho Moreira </b>: </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Sua expectativa é assumir o governo em 2018?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A renúncia é sempre um ato pessoal. Vai depender do governador. Se ele renunciar a decisão de assumir é minha. É claro que a construção do futuro político-administrativo do Estado passa por estas duas decisões: a dele, de sair, e a minha de assumir. Temos um acordo, mas o tempo é que vai dizer. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Ele tem confirmado a disposição de renunciar?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Sim, tem reiterado a mim e a outras pessoas que pretende concorrer ao Senado e que vai renunciar ao cargo de governador. Tem dito e repetido isso. Mas a conversa definitiva entre nós não ocorreu, o que é normal. Não anunciaríamos a data que ele vai sair para não atrapalhar as ações de governo. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>O senhor continua costurando a aliança do PMDB com o PSD e o PSDB?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Este é o caminho que deu certo em Santa Catarina. Foram quatro eleições sucessivas com o mesmo grupo político vencendo eleições diretas. Isto nunca aconteceu no Estado. Luiz Henrique e o PMDB fizeram concessões importantes ao longo desse período, inclusive nas duas eleições do Raimundo Colombo. Manter a coligação é projeto político importante. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>E o cabeça de chapa?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>É a única coisa que não se discute no projeto da aliança. O PMDB não vai abrir mão do candidato a governador. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Com que candidato?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O PMDB é de longe o maior partido do Estado. Vai ter candidato a governador em qualquer cenário ou hipótese. O PMDB tem vários nomes, mas eu me concentraria em três: o meu, pela condição política de 10 anos presidente do partido, vice-governador, devo assumir; o Mauro Mariani, que faz um trabalho importante como presidente do partido; e o prefeito de Joinville, Udo Döhler, que tem o perfil deste momento, bem identificado com os novos tempos. E não apenas o perfil ideal. Quem conhece a administração do prefeito Udo Döhler percebe a modernidade. É um gestor competente. Temos três candidatos. As circunstâncias políticas e administrativas é que determinar quem será o candidato. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Se o cavalo passar encilhado, o senhor monta?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Não posso me excluir. Mas luto pela unidade do PMDB. Tenho repetido isto em todas as regiões do Estado. Imagino que o nome do candidato vai surgir naturalmente em 2018.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>O senhor não citou o nome do senador Dário Berger.</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O PMDB já deu ao Dário um mandato de senador, que ele deve cumprir. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>O presidente Michel Temer termina o mandato?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Eu tenho uma ata de reunião da executiva nacional do PMDB em 2010 me expulsando do partido. O Moreira Franco foi o relator do processo de expulsão. O segundo voto foi do Michel Temer, que pediu para ser o segundo. Seguiram-se Romero Jucá, Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves. Todos eles votaram pela minha expulsão. O único que votou contra foi o deputado gaúcho Darcisio Perondi. Assim, não tenho razão em ser amigo de nenhum deles. Foi a Justiça que me garantiu dentro do PMDB.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>E o futuro?</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Vejo com muita dificuldade o futuro de Michel Temer e equipe. A questão crucial: quem seria o sucessor? Se tivéssemos um nome de consenso, atravessaríamos com mais rapidez. Mas acho que se o deputado Rodrigo Maia assumir o compromisso congressual com as reformas a transição seria tranquila. Michel Temer vem perdendo a pouca legitimidade que tinha. E me impressiona que os irmãos Batista estejam soltos. E livres da Justiça, sem serem processados. Isto é algo assustador. Honestamente, não sei qual o rumo para o Brasil.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>Rodovias travam crescimento de Santa Catarina</b> <br></p><p><b> Moeda Verde: Condenado a 28 anos de reclusão, empresário Péricles Druck prepara recurso </b><br></p><p> <b>Ministro das Cidades participa de entrega de residencial do Minha Casa Minha Vida em Blumenau </b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense