"O que une todos os que necessitam de algum tipo de transplante é a vida", diz presidente da Apar

<p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">Confira papo rápido com Humberto Floriano, presidente da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina (<b> Apar </b>) </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Por que fazer uma campanha para doação de medula óssea?</b></p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">O que une todos os que necessitam de algum tipo de transplante é a vida. Nossa visão é ampla, solidária. A Apar tem 20 anos, não tem fins lucrativos e não somos remunerados. Não recebemos verba pública. Tudo o que conseguimos é com parceiros e com trabalhos voluntários. A agência Propague faz nossas campanhas voluntariamente desde 2001. Na campanha anterior, que recebeu vários prêmios, tivemos um aumento de 72% no número de doações de órgãos e queremos alertar a população. O cadastro dos interessados pode ser feito no hemocentro ou banco de sangue mais próximo à residência do doador, em Florianópolis, Lages, Joaçaba, Chapecó, Criciúma, Joinville, Blumenau, Tubarão e Jaraguá do Sul. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>Quais as dificuldades para quem espera um doador de medula óssea?</b></p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">Santa Catarina possui 156 mil pessoas cadastradas. Proporcionalmente à população, somos líderes no Brasil. Mas é preciso manter um cadastro alto e ampliar. Afinal, a chance de encontrar um doador é de um para cada 100 mil. No Hemosc, que apoia nossa campanha, a lista de espera de pessoas que necessitam de transplante de medula óssea autóloga é de 65 pacientes. O pior é quando há uma pessoa compatível e ela não é encontrada, pois não atualizou o cadastro. Ou quando a pessoa desiste de doar, por algum temor do procedimento, ou por ter se cadastrado para doar a um conhecido ou parente e desconhece que o cadastro é mundial. A escolha é por doar, não para quem doar. Por isso a campanha que estimule a doação e informe bem é muito importante.</p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;"><b>No rim<br></b>A Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, com sede em <b> Brasília </b>, notificou extrajudicialmente a <b> Secretaria de Saúde </b> de <b> Florianópolis </b> por descumprir os prazos de repasses dos recursos liberados pelo <b> Ministério da Saúde </b>para tratamento de renais crônicos atendidos pelo <b> SUS </b> na Capital. </p><p suitastyle="direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:'Mercury Text G1 Regular';word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;">Por lei, o município deve transferir até o quinto dia útil após o recebimento do dinheiro. Os depósitos da União foram feitos na conta do município referente aos meses de janeiro e fevereiro, mas ainda não chegaram às clínicas que atendem cerca de 120 pacientes para a realização periódica de diálise. A coluna procurou a Secretaria de Saúde, mas não obteve resposta.</p>

