<p><b> </b></p> Lena Obst com o seu livro anterior, sobre a história da Associação Catarinense de Medicina Foto: Arquivo Pessoal <p>A pergunta é instigante, faz pensar. E é, também, o título do livro que a jornalista Lena Obst lançará na próxima sexta-feira, dia 30, pela Editora Unisul, em Florianópolis. Durante cerca de um ano ela debruçou-se sobre o assunto, entrevistando muita gente, de todas as áreas, além de realizar uma detalhada e extensa pesquisa. O resultado não poderia ser mais rico, transformando-se num belo tratado sobre os reflexos do aumento da longevidade e dos chamados <i>novos velhos</i>, cada vez mais numerosos e presentes nas ruas, academias de ginástica, salas de cinema e teatro, aeroportos, áreas de lazer e uma fatia diferenciada do mercado de trabalho.<br></p><p><b>Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua </b></p><p>Lena é jornalista ligada especialmente à área da saúde, e nos últimos tempos vinha lendo muito sobre o aumento da longevidade e seus reflexos.<i> Numa matéria fiquei sabendo que os brasileiros ganharam 11 anos em três décadas, na expectativa de vida ao nascer. Isso é muita coisa, é totalmente transformador. É uma mudança que a gente não está se dando conta. Peguei um papel e fiz o esboço. Depois disso não parei mais até concretizar o projeto</i>, conta. O livro mostra que a chegada dos 60 anos pode até trazer apreensões, mas também o desejo e a possibilidade de aproveitar o momento para realizar sonhos que ficaram esperando no decorrer dos anos em que o trabalho, a produção e a criação dos filhos estavam no topo das prioridades.<br></p><p>A proposta de <i>O que você vai ser quando envelhecer?</i> é colocar uma lente diferenciada e múltipla sobre o assunto, na medida em que é visto por vários olhares, nas mais diversas nuances, para tentar compor o todo que envolve o futuro de cada um de nós. O livro traz entrevistas, artigos e depoimentos de escritores, filósofos, gerontólogos, antropólogos, psicólogos, geriatras e médicos de outras especialidades, além de personalidades que contam como lidam com a questão do envelhecimento e se preparam para viver esta fase da vida de forma saudável e feliz. Entre eles, Alexandre Garcia, Almir Sater, Ana Botafogo, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marcos Piangers e Nelson Motta.<br></p><p>Lena Obst é formada há 31 anos em jornalismo, mesmo tempo em que reside em Florianópolis. Construiu uma trajetória setorizada na área da saúde, atuando na assessoria de comunicação de algumas das principais instituições da categoria médica, sociedades de especialidades e cooperativas médicas. É autora também do livro 77 Anos da Associação Catarinense de Medicina. Esta nova obra que está saindo do prelo tem fotografias do jornalista Ricardo Garcia, e conta com o patrocínio da Quanta Previdência e do Instituto de Longevidade.<br></p><p> </p> <p><b>Um exército de cabelos brancos</b></p><p>*Em três décadas (1980 a 2010) os brasileiros conquistaram mais 11 anos na linha do tempo e a expectativa de vida ao nascer passou de 64 anos para 75,5 anos, na média, entre homens e mulheres.</p><p>*Hoje, são cerca de 23,5 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade, correspondendo de 11 a 13,7% da população, dependendo da região do país.</p><p>*89% acreditam que a melhor coisa da terceira idade é a experiência de vida.</p><p>*Já a maior preocupação é com a saúde, que envolve 77% da faixa etária.</p><p>*Também 77% consideram que o envelhecimento é motivo de orgulho.</p><p>*35% desejam viver de 76 até 85 anos.</p><p>*23% desejam viver de 86 até os 120 anos.</p><p>Fonte: Livro <i>O que você vai ser quando envelhecer?</i></p><p><b><br></b></p><p><b>Leia as últimas notícias do Diário Catarinense </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense