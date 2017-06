O Sapateiro, espetáculo de Criciúma, participa de festival nacional de circo em São Paulo

<p><br></p><p>A figura do palhaço, que há tempos tem deixado os limites do picadeiro para se aventurar nas mais diversas linguagens, é o tema central de CIRCOS – Festival Internacional Sesc de Circo, que começou na última sexta-feira e segue até domingo, em São Paulo. Entre as 31 apresentações de técnicas variadas, está O Sapateiro, espetáculo do criciumense Fabiano Peruchi, com direção de Martin Martinez. Único representante catarinense no festival, o ator leva o palhaço Clov¿s para estrear a peça no circuito nacional, com apresentações de hoje a domingo.</p><p>A montagem é de outubro do ano passado, e o convite para participar do festival partiu da organização da mostra. O Sapateiro é recente, mas a vivência do ator de 46 anos com o teatro iniciou na década de 1990. Os estudos sobre a linguagem do palhaço começaram há pelo menos uma década, e o artista então decidiu utilizar o personagem para trazer à tona traços da própria personalidade.</p><p>— Clov¿s é um sapateiro que sempre quis ser palhaço, trabalhar no circo. Ele acaba por transformar a sapataria, o negócio, em um circo particular, dentro do seu dia a dia. Os ofícios de palhaço e sapateiro têm muitas semelhanças, ambos são atividades herdadas da família, ensinamentos de pai para filho, e a gente explora a questão de cumprir uma tradição e muitas vezes deixar o próprio sonho de lado — explica Peruchi.</p><p>Nas edições anteriores, o festival atraiu pelo menos 110 mil espectadores, e a expectativa da organização é superar essa marca. Treze unidades do Sesc São Paulo vão receber as apresentações, além de oficinas e mesas redondas, envolvendo cerca de 200 artistas de diversas países. Além de apresentar diferentes abordagens da temática circense e do palhaço, o encontro quer discutir as perspectivas dessa arte no país.</p><p>Peruchi é o criador, ator e único participante da Companhia Teatro Lá Nos Fundos, de Criciúma, fundada em 2011. Clov¿s, O Internacionável, é de 2005 e foi o espetáculo que iniciou oficialmente o trabalho do artista como palhaço, quando ele ainda fazia parte do Cirquinho do Revirado, grupo de teatro que completa 20 anos este ano e é referência em teatro de rua em Santa Catarina. Foi a concepção de Clov¿s que abriu caminho para a continuidade do artista no universo clown.</p><p><b>O Sapateiro</b></p><p>Clov¿s aparece como herdeiro de uma tradição que, assim como a do palhaço, atravessa gerações. Em sua rotina na sapataria da família, ele sonha em ser um artista circense e envolve as crianças num universo ilusório e encantador, que tem na música um elemento para criar uma atmosfera mágica na qual sapatos se tornam trapezistas e equilibristas. </p><p><b> Apresentações</b></p><p>De hoje a domingo, sempre à s 17h, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. <br></p><p>Leia mais:</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense