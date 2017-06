O visionário Dr. Thales Brognoli

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Com trabalho, credibilidade e um toque de artista, o <b>Dr. Thales Brognoli</b> fundou a maior imobiliária do Brasil numa mesma região metropolitana, a <b>Brognoli Negócios Imobiliários</b> , que administra cerca de 8 mil imóveis em <b>Florianópolis</b> , <b>São José</b> , <b>Palhoça </b> e <b>Biguaçu</b> . Ele faleceu quarta-feira à noite, aos 89 anos, em função de complicações renais. Foi sepultado quinta, no cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis. Deixa a esposa Thereza, oito filhos, 16 netos e seis bisnetos. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Numa entrevista que me concedeu em 2011, explicou as razões do êxito da empresa. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Acredito que o que faz o crescimento da nossa empresa é o que faz o crescimento de todas. É administrar com honestidade, prestar contas com clareza para ter a confiança dos clientes. Não é só dinheiro, lidamos com os sentimentos das pessoas – afirmou o Dr. Thales.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Seu filho Marcelo Brognoli, que preside a companhia, avalia que a empresa chegou a essa liderança devido à dedicação do pai, que conquistou a confiança do mercado com ética nos negócios. Advogado inovador, o empreendedor tinha orgulho de ter feito a 1ª ação de despejo de SC. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Marcelo e sua filha Anaía lembram também do lado artístico do pai e avô. Ele pintava, esculpia e participava de grupos de artistas. Outra decisão de vanguarda do Dr. Thales foi optar por uma contadora para atender a empresa. Em 1978 ele contratou a Koesil Contabilidade, da então jovem empresária Nadir Koerich, que presta serviço até hoje à Brognoli. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Orgânicos</b><br>Um dos destaques da <b>Exposuper</b> , que se encerrou quinta, em <b>Joinville</b> , na <b>Expoville</b> , foi a alimentação orgânica. A coordenadora de marketing do <b>Hippo</b> , Giselle Schmitz, apresentou o projeto da horta orgânica da rede, que difunde o conceito de eco-sustentabilidade em plantios numa área de 30 mil metros quadrados na Pedra Branca, em <b>Palhoça</b> .</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>EUA suspendem carnes</b><br>Os Estados Unidos <b>anunciaram ontem a suspensão de importação de carnes in natura do Brasil</b> . O mercado tinha sido aberto há pouco tempo. Antes, comprava apenas carne enlatada. A princípio, a medida não atinge carne suína congelada, que a Aurora vem exportando ao país. O cancelamento ocorreu porque cerca de 10% das amostras têm problemas, enquanto o normal é 1%. A medida pode levar outros mercados a fazer o mesmo.</p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <b>Pesquisa da Fiesc destaca qualificação dos trabalhadores catarinenses<br></b> <b><br></b> <b> Namorados economizam nos presentes, mostra pesquisa da Fecomércio <br></b><b><br></b><b> “Falta uma discussão racional e contextualizada sobre renúncia fiscal”, diz Secretario Estadual da Fazenda </b><br> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense