OAB oferece assistência jurídica gratuita na Grande Florianópolis

No mês em que comemora seus 15 anos, a OAB Cidadã agendou assessoria jurídica a três comunidades de Florianópolis. Neste sábado (12), uma equipe de advogados estará das 14h às 18 horas, no Colégio Marista, no Jardim Zanellato. No dia 19, das 9h às 14 horas, a assessoria será na Igreja Metodista do bairro Coloninha, e no dia 26, entre 14h às 18 horas, no CRAS de Capoeiras. Sete advogados compõem o grupo de atendimento. Eles farão assessoria em diversas áreas do Direito.

Estarão presentes no Jardim Zanellato os advogados Roberto Bispo Pereira, Ketti Vieira, Angela Conceição Marcondes, Helena Iraci Flores de Paiva e André Xavier Alves, além do acadêmico em Direito Lourival Knop, da assistente social Magda Elisabete da Silveira Swoboda e do coordenador do projeto Júlio dos Santos Neto. No mês de setembro, a equipe da OAB Cidadã estará no Sesc Prainha fazendo assessoria jurídica aos idosos. O evento será no dia 30, das 9h às 15 horas.

Serviço

O quê? Assessoria Jurídica da OAB/SC

Quando e onde: Dia 12 de agosto, das 14h às 18h – Colégio Marista, no Jardim Zanellato

Dia 19 de agosto, das 9h às 14h – Igreja Metodista do bairro Coloninha

Dia 26 de agosto, das 14h às 18h – CRAS de Capoeiras.

Dia 30 de setembro (assessoria para idosos), das 9h às 15h – Sesc Prainha.



Fonte: Floripa News