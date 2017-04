Objetos funcionais e algumas medidas ajudam a arrumar armários

Cristiane Campos

– Organizar a casa para receber os amigos é mais econômico e pode ser muito criativo –

Rio – Hoje em dia, manter a casa arrumada é uma tarefa difícil, ainda mais quando pensamos nos armários e nas visitas que vamos receber. A Multicoisas, rede especializada em soluções para o dia a dia, conta com produtos que ajudam a organizar e, com isso, economizar espaço, como é o caso do organizador de calcinhas (R$ 29,90), que tem capacidade para até 24 peças, e de sutiãs (R$ 24,90), onde é possível organizar até seis itens.

Outro produto indispensável na hora da organização é o conjunto Vac Bag (R$ 49,90), que conta com sacos grandes (55x90cm) e médios (45x65cm), e uma bomba plástica desenvolvida exclusivamente para retirada de ar. O item também pode ser um ótimo aliado na hora de organizar os armários, já que, devido ao sistema de arrumação a vácuo, reduz em 75% o volume de cobertas, edredons, casacos e roupas maiores. Além disso, o produto ajuda a proteger as roupas do pó, odores e umidade.

Depois dos armários arrumados, temos de organizar a casa para receber os amigos, principalmente em tempos de crise. Esse tipo de encontro é mais econômico e pode ser muito criativo.

De acordo com a personal organizer, parceira da Etna, Mariana Cabral, a primeira coisa é ter consciência de quantas pessoas cabem na residência para que todo mundo possa se acomodar confortavelmente.

“Um truque para que todo mundo curta a noite de maneira aconchegante, além de não exceder o número de convidados, é fazer o uso de banquetas, pufes e grandes almofadas pelo chão. São itens muito utilizados, principalmente em locais pequenos, já que podem ser guardados após o uso”, orienta Mariana.

Depois que todo mundo estiver acomodado, é hora de servir o jantar. De acordo com Mariana, oferecer petiscos antes do prato principal é sempre uma boa alternativa para que os convidados belisquem algo enquanto esperam que a comida fique pronta.

“Salgadinhos, patês com torradas e até mesmo a tábua de frios são sempre bem-vindos. Na hora de servir os petiscos, o ideal é optar por travessas, bowls e petisqueiras espalhadas em cima da mesa, para que todos tenham fácil acesso a eles”, comenta.

Já quando o assunto é o jantar, a profissional afirma que produtos como copos, talheres, pratos e guardanapos devem estar ao alcance das mãos para que os convidados se sirvam de maneira confortável. O restante deve ser colocado em um aparador próximo à mesa, criando um ambiente visualmente bonito e aliviando espaço no local onde as pessoas vão comer.

Fonte: O Dia