Obra da ponte do Canal da Barra mobiliza Estado e até pescadores em Florianópolis

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A assessoria jurídica do <b>Deinfra </b> encaminhou ao juiz <b>Marcelo Krás Borges</b> , da 6ª Vara da Justiça Federal de <b>Florianópolis</b> , pedido de reconsideração da decisão de abril que determinou a interrupção das obras da nova ponte do <b>Canal da Barra da Lagoa</b> . O Estado contesta a alegação do <b>Ministério Público Federal</b> , autor do pedido para suspensão, alegando a inexistência de fato novo, como um suposto aterro em área de preservação permanente (APP), além da exigência de um Estudo de Impacto Ambiental, atrasando a retomada dos trabalhos, no mínimo, até 2018.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Em reunião realizada nesta segunda à tarde com associações de pescadores da <b>Barra da Lagoa</b> e do <b>João Paulo</b> , com representantes da <b>Secretaria de Infraestrutura</b> , ficou acertada uma mobilização das entidades em defesa da retomada imediata das obras. Afinal, os pescadores são exatamente os mais afetados diante da disputa jurídica. O problema é que o magistrado acabou de sair de férias e dificilmente o substituto irá se manifestar sobre tema tão controverso. Após o retorno de Borges à s atividades, os pescadores tentarão uma audiência para explicar o tamanho do prejuízo tanto para a atividade profissional quanto para os moradores da localidade.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Bons vizinhos</b><br>O Tribunal de Justiça ratificou protocolo de cooperação entre SC e PR, por intermédio dos respectivos Judiciários, que autoriza a realização de atos processuais no perímetro urbano de comarcas limítrofes localizadas na divisa dos dois Estados. A medida se aplica para as seguintes comarcas: <b>Mafra </b> (SC) e Rio Negro (PR), <b>Porto União</b> (SC) e União da Vitória (PR), e <b>Dionísio Cerqueira</b> (SC) e Barracão (PR). </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Aliás</b><br>Desta forma, servidores destas unidades estão autorizados a cumprir atos no perímetro urbano. Anteriormente, para promover a citação de uma parte residente no outro lado da rua defronte ao fórum, mas já no Estado vizinho, por exemplo, era necessária a expedição de uma carta precatória.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Fora da ordem</b><br>Repercutiu mal tanto internamente no partido quanto entre aliados as declarações do vice-governador <b>Eduardo Pinho Moreira</b> e do senador <b>Dário Berger</b> , publicadas na <b>coluna do Moacir Pereira no sábado e ontem</b> . Há um entendimento de lideranças do <b>PMDB </b> que nenhum cidadão está preocupado neste momento sobre quem será o nome nas <b>eleições de 2018</b> . O momento é de ouvir as expectativas da sociedade, de viajar o Estado para conversar com todas as entidades representativas e comunidades. Ficar discutindo publicamente só causa desgaste e está completamente desconectado com os anseios da população, que quer propostas sobre a renovação na política. Foi um tiro no pé, disse um deputado estadual do PMDB.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Número dois</b><br>Coronel Flávio Graff, atual sub-comandante do <b>Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina</b> , encaminhou pedido para ir para a reserva. Disputam a cadeira de número 2 o coronel BM Edupercio, chefe do Estado Maior e piloto dos Arcanjos, e o coronel BM Borges, comandante da 2ª Região.

