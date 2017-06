Obra de R$ 1,3 bilhão para energia começa a sair do papel em SC

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.0;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:26.0px;font-family:’Mercury Display Bold’;font-weight:bold;”>Maior empreendimento do setor elétrico catarinense, o sistema de transmissão orçado em R$ 1,3 bilhão, que será feito pelo consórcio integrado pela <b>Celesc </b> e a multinacional <b>Energias de Portugal</b> (EDP) começa a ser executado. O projeto inclui a construção de 449 quilômetros de linhas de transmissão de 525 kV, 35,5 quilômetros de linhas de transmissão de 230 kV e uma subestação de 252/230 kV.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O objetivo é reforçar as linhas de alta tensão no Estado e criar uma nova conexão das linhas de transmissão locais com o sistema interligado nacional. As novas linhas passarão por 29 municípios do Estado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O direito de realização dessa obra foi conquistado no leilão 005/2016 realizado pela <b>Agência Nacional de Energia Elétrica</b> (Aneel) em 24 de abril deste ano. Trata-se do lote 21, vencido pelo consórcio Aliança, composto pela Celesc e a EDP Energias do Brasil.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Da parte da Celesc, quem acompanha diretamente esse início de obras é o presidente <b>Cleverson Siewert</b> e o diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios, <b>Enio Andrade Branco</b> . Com o objetivo de apresentar detalhes sobre o empreendimento, representantes das duas empresas conversaram com fornecedores de materiais e serviços, além de prefeitos dos municípios por onde passarão as obras e órgãos ambientais.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O plano do consórcio é iniciar o licenciamento ambiental, levantamento fundiário e topografia ainda neste mês de junho. No caso dos serviços, a intenção é optar por fornecedores com conhecimento da região e experiência comprovada.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>O prazo para a realização das obras é de 60 meses e o novo sistema de transmissão deverá entrar em operação em agosto de 2022. Esse projeto é um dos principais passos da Celesc rumo à diversificação de atividades. A empresa planeja obter mais receitas de outras fontes. Hoje, obtém mais de 95% com distribuição em SC.</p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <b>Federação da Agricultura de SC oferece assistência técnica para melhorar a gestão da maricultura</b> <b><br></b> <b><br></b> <b> Setor de serviços caem 8,7% em SC no mês de abril <br></b> <b><br></b> <b> Entidades de TI contra a reoneração da folha </b> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense