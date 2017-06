Obra do contorno viário da BR-101 na Grande Florianópolis está próxima de conclusão

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.0;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:26.0px;font-family:’Mercury Display Bold’;font-weight:bold;”>O <b>sistema viário</b> no entroncamento do contorno da <b>BR-101</b> na Grande Florianópolis com a <b>SC-281</b> , estrada de <b>São Pedro de Alcântara</b> , em <b>São José</b> , está praticamente concluído pela <b>Autopista Litoral Sul</b> . De todos os trechos que estão sendo atacados pela concessionária em <b>Biguaçu</b> , <b>Palhoça </b> e São José, é o mais adiantado.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A empresa informou que o cronograma das obras prossegue dentro dos prazos, com previsão de inauguração para 2019. A paralisação de trabalhadores da empresa <b>Pavsolo </b> não deverá prejudicar as datas. A Autopista garantiu que o problema é da alçada da Pavsolo, que já recebeu todos os pagamentos pelos serviços executados.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Atualmente, 70 empresas terceirizadas, contratadas pela concessionária, estão atuando em todo o trajeto do contorno da BR-101, em diferentes frentes. O projeto prevê 50 km de pavimentação em pista duplicada, quatro túneis duplos, sete pontes, 22 passagens de níveis e seis trevos de interseção.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Até agora foram pavimentados cinco quilômetros. Os serviços compreendem, neste momento 32 quilômetros, com terraplanagem, drenagem, obras de arte e pavimentação asfáltica.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A Autopista acrescenta em seu relatório que 13 programas ambientais estão sendo executados neste momento para amenizar impactos na natureza.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Eleição<br></b>O líder do <b>PSDB </b> no Senado, <b>Paulo Bauer</b> , e o presidente estadual do partido, <b>Marcos Vieira</b> , retornam a Brasília quarta-feira para definição do processo de eleição do novo presidente do diretório nacional. O senador <b>Aécio Neves</b> não retornará ao comando. Vieira anunciou que vai renovar a tese defendida na última reunião: qualquer que seja a saída, há que se preservar a unidade partidária. Definiu como “sensata” a última decisão do comando.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Contabilidade<br></b>Santa Catarina foi o Estado escolhido para a realização do <b>21º Congresso Brasileiro de Contabilidade</b> , marcado para 2020. Vai acontecer em <b>Balneário Camboriú</b> . A decisão foi do Conselho Federal de Contabilidade, com 59,64% dos seus membros escolhendo Santa Catarina. Eram candidatas as cidades de <b>Manaus </b> e <b>Brasília</b> . A decisão considerou o trabalho técnico exemplar do <b>CRC-SC </b> e a campanha temática feita junto aos conselheiros federais.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Contestado<br></b>O presidente do <b>Tribunal de Justiça</b> , desembargador Torres Marques, prorrogou até setembro a Exposição sobre a <b>Guerra do Contestado</b> . Até agora, mais de mil alunos das escolas da Grande Florianópolis estiveram visitando a mostra. Lá estão documentos, fotos, armas e utensílios usados pelos caboclos. O Judiciário também digitalizou todo o processo sobre a condenação de Adeodato Manoel Ramos, considerado o rebelde mais sanguinário no fim do conflito.

Fonte: Diário Catarinense