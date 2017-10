Obras de adutora em São José entram na etapa final a partir desta segunda

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) dá início a etapa final das obras de assentamento da adutora de 1.200 mm na Rua Luiz Fagundes, na Praia Comprida, em São José. Nesta segunda-feira (23), começam as obras no trecho entre as ruas João C da Rosa e Jaci Schlinchting de Lins, que é a via marginal da BR-101. Para evitar transtornos no intenso trânsito da região, os trabalhos serão executados no período noturno, entre 20h e 5h da manhã. Durante o dia o trânsito de veículos fica liberado no trecho.

A Casan informa ainda que caso haja necessidade de alguma detonação de rocha o trabalho será feito durante o dia, com aviso à comunidade antecipadamente.

Ainda na Rua Luiz Fagundes o trecho entre as ruas Dona Leonildes Coelho e João C da Rosa, que está em obras desde a semana passada, o trânsito de veículos continua interrompido. A Casan e a Prefeitura de São José estão distribuindo folhetos informando as alterações nas vias e orientando para rotas alternativas no trajeto. Os mapas também podem ser encontrados nas redes sociais da Prefeitura e da Csan.

A adutora de 1.200 vai aumentar a oferta de água tratada para os bairros Serraria, Barreiros e Areias, de São José, ampliar o abastecimento da área continental de Florianópolis e regularizar a distribuição para a Bacia do Itacorubi, que abrange os bairros Itacorubi, Santa Mônica, Parque São Jorge, Jardim Anchieta e Pantanal. Seu traçado se estende da ETA Cubatão até a entrada de Florianópolis, numa extensão de 15,6 quilômetros.



Fonte: Floripa News