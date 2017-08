Oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C são ampliados em Florianópolis

Com o objetivo de intensificar as ações na área de prevenção às doenças infectocontagiosas, a prefeitura de Florianópolis está ampliando a realização dos exames de testagem rápida ao HIV, sífilis e hepatites B e C em três policlínicas: Centro, Continente e Sul. Além das policlínicas, a rede de saúde também oferece os exames nos centros de saúde do município.

Os testes rápidos são exames realizados por profissionais de saúde capacitados, através da picada da polpa digital. Proporcionam a ampliação do acesso ao diagnóstico, pois são de fácil execução, excelente qualidade e confiabilidade e não necessitam de estrutura laboratorial.

O atendimento é realizado por meio de demanda espontânea, sem a necessidade de agendamento prévio, nos seguintes horários:

– Policlínica Municipal Continente: das 8h às 12h e das 13h às 17h

– Policlínica Municipal Sul: das 8h às 11h

– Policlínica Municipal Centro: das 7h às 12h e das 13h às 17h



