Oficinas de desprincesamento ensinam meninas a crescer livres de estereótipos de gêneros

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Em uma estratégia de enfrentamento a modelos como a Escola de Princesas, franquia mineira que pretende formar “princesas modernas do mundo real”, surge em Florianópolis os projetos <i> <b>Curso para meninas livres</b> </i> e <b> <i>Marias vão com as outras</i> </b>. Enquanto no programa que faz analogia aos contos e fadas as pequenas têm aulas de etiqueta social, maquiagem, culinária e recomendações para o que chama de “passo mais importante da vida de uma mulher”: o casamento, o modelo de aprendizagem das oficinas catarinenses preocupa-se em transmitir um universo amplo às meninas para que sintam-se livres para serem aquilo que quiserem. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>As iniciativas são inspiradas nas oficinas de desprincesamento da<b> Escola de Desaprendizagem Sociocultural </b> de Iquique, cidade chilena de 166 mil habitantes banhada pelo mar pacífico. Nacionalizada no sistema educacional do Chile, a proposta das aulas para meninas de 6 a 12 anos é construir uma nova identidade das crianças: livre dos estereótipos de gênero, que associam exclusivamente a figura da princesa para as meninas e a do super-herói para os meninos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os pedagogos e sociólogos responsáveis pelo modelo pedagógico do desprincesamento Yury Bustamante, Lorena Cataldo e Jendery Jaldín explicam que o preconceito reforçado pela indústria cultural impede o desenvolvimento de todas as potencialidades das pequenas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Desprincesar implica em desaprender os estereótipos de gênero na infância, entendendo que meninos e meninas são iguais em direitos, mas que existe um contexto de desigualdade onde vivemos, que se baseia em um preconceito sobre como são as meninas — dizem. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> “Ser menina”, “desprincesamento”, “estereótipos em jogos” “amor romântico” e “autodefesa” são as seis sessões propostas pela oficina chilena. Em Florianópolis, o conteúdo repassado por mulheres às meninas será semelhante (leia mais abaixo). </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Queremos mostrar que as meninas podem ser o que elas quiserem. Se quiserem ser princesas, podem ser. Mas vamos mostrar que há um universo muito maior para elas escolherem. E também garantir que elas podem estar juntas fazendo coisas interessantes — diz a blogueira do<b> Cientista que virou mãe </b>, Lígia Moreira Senas, uma das criadoras do curso. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na reunião de abertura do curso, no último sábado, a pequena Maitê Duarte Rosa, 9 anos, empolgava-se com o anúncio de cada oficina que irá acontecer nos próximos sábados. Acompanhada da mãe, Cristina de Figueiredo Duarte, 36 anos, ela conta que gostou mais daquela que envolve consertos e teatro. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Me sinto representada por esse tipo de ensinamento às meninas, porque esse é o estilo de educação que tento passar a ela. Menina também pode consertar as coisas, trocar chuveiro, usar ferramentas. Fui criada assim na minha casa, para estudar, trabalhar e ser uma mulher independente. Crio a Maitê o mais próximo disso para que ela possa fazer o que quiser — conta a mãe Cristina. </p> Mães acompanhadas das filhas participaram de reunião de apresentação do Curso para meninas livres no último sábado; Lígia Moreira Senas, uma das criadoras, aparece no centro Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Gênero interdisciplinar</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Enquanto o Curso de Desprincesamento é dividido em oficinas, o <i>Marias vão com as outras</i>, que já tem 25 meninas inscritas, é intensivo. O projeto está sendo viabilizado a partir de doações e de financiamento coletivo. Além da iniciativa chilena, a professora Gabriela Silva, 25, uma das criadoras, inspirou-se no <i><b> Girls Rocky Camp </b></i>, acampamento diurno de vivências musicais para meninas de São Paulo. Para ela, as ideias dão conta de um olhar mais amplo sobre o ser menina, que não é somente usar vestido cor de rosa. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Primeiro, a gente vai tentar fazer com que elas questionem o papel de meninas na sociedade. Vamos mostrar como as meninas são representadas na história e na literatura, questões mercadológicas de consumo e beleza, segurança, corpo e identidade de gênero. Tudo de forma bastante lúdica, fazendo com que elas percebam a partir de oficinas de contação de histórias, por exemplo. Não de princesas, mas de Clarice Lispector ou Frida Kahlo — defende.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> Olga Ziggeli Garcia, professora do curso de especialização Gênero e Diversidade na Escola, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), defende que questões de gênero e de empoderamento feminino são transversais a todas as disciplinas e deveriam estar presentes também na escola. <br>A iniciativa que formou recentemente 148 professores é promovida pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em parceria com o Ministério da Educação e com a extinta Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do governo federal.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Polarizada por grupos religiosos e LGBT, a discussão a respeito da <b> diversidade de gênero e da sexualidade nos planos estadual e municipal de Educação </b> gerou atritos em todo o país, incluindo em Santa Catarina em 2015. <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>SERVIÇO</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Projeto: Curso para meninas livres<br>Onde: Espaço Cultural Armazém _ Coletivo Elza (Rod. Gilson da Costa Xavier, 942, Geral do Sambaqui, Sambaqui, Florianópolis)<br>Quando: Aos sábados, a partir de 14 de janeiro até 15 de abril<br>Quem: 30 meninas em dois turnos _ de 6 a 9 anos (manhã) e 10 a 14 anos (tarde)<br>Quanto: R$ 6 por oficina, gratuito para até cinco estudantes de escolas públicas por turma<br>Inscrições: <b> para meninas de 6 a 9 anos </b>/ <b> para meninas de 10 a 14 anos <br></b>Contato: Página <b> Cientista Que Virou Mãe </b>, Espaço Cultural Armazém – Coletivo Elza e pelo e-mail comunicacao@cientistaqueviroumae.com.br</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Projeto: Marias vão com as outras<br>Onde: Sede da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) no Parque Ecológico do Córrego Grande, em Florianópolis<br>Quando: 30 de janeiro a 3 de fevereiro<br>Quem: 30 meninas, de 10 a 14 anos de idade<br>Quanto: Gratuito<br>Inscrições: neste <b> formulário <br></b>Contato: Página <b> Marias vão com as outras </b><b><br></b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.0;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:22.0px;font-family:’Mercury Display Bold’;font-weight:bold;”><b>DESPRINCESAMENTO CHILENO <i>VERSUS</i> CATARINENSE</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>No Chile, as oficinas são dirigidas exclusivamente às meninas e oferecidas por mulheres, privilegiando o espaço de intimidade que se dá entre as participantes devido às temáticas abordadas. São seis sessões. Veja abaixo e compare com as iniciativas de desprincesamento catarinense:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Desprincesar em Iquique</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Ser menina</b>: Aprofundar o autoconhecimento e revisar diferenças e semelhanças com as ideias de princesas;<br><b>Desprincesamento</b>: Mostrar a utilidade de “desprincesar” como ferramenta de poder que impulsiona a mudança;<br><b>Estereótipos em brincadeiras</b>: Aborda de maneira crítica o preconceito presente ao escolher brincadeiras, assim como o ideal de beleza aprendido como único e fundamental;<br><b>Amor romântico</b>: Refletir sobre a forma de amar que se conhece, convidando a pensar e construir novas formas afastadas de sofrimento.<br><b>Autodefesa</b>: Valorizar o amor próprio como motor que impulsiona o autocuidado e aprendizagem de técnicas para defesa de violência constantemente presentes. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Curso para meninas livres</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Brincadeiras de rua;<br>Meninas também consertam;<br>As meninas e o teatro;<br>As meninas, as revistas, os zines;<br>Toda menina é uma rainha;<br>As meninas e as fantasias;<br>Meninas que plantam e conhecem insetos;<br>Meninas que escrevem;<br>Meninas e o corpo;<br>Internet também é lugar de menina;<br>As meninas e a fotografia;<br>As meninas e a bike.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Marias vão com as outras</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Lugar de Menina Lugar de menina é onde ela quiser: emoções, gênero e relações contemporâneas;<br>Contação de histórias Antiprincesas;<br>PANC’S Plantas Alimentícias Não-Convencionais;<br>Cartografias e identidades;<br>Meu corpo;<br>Prática corporal, alongamento;<br>Oficina de improvisação teatral;<br>De Dandara a Beyoncé;<br>AYABÁS e Vivência em dança de matriz africana;<br>Desafio da beleza – game show;<br>Bullying, gordofobia e a importância da sororidade;<br>Direitos humanos;<br>Experiência Circense;<br>Respiração, Yoga e meditação.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><i>Fonte: Escola de Desaprendizagem Sociocultural, Curso Para Meninas Livres, Marias Vão Com As Outras</i></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense