Onda do verão

Autor do primeiro hit do verão 2017, o funkeiro Gabriel Paixão Soares, que usa o nome artístico MC G15, saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para ganhar o Brasil com a música "Deu Onda". Nesta sexta-feira, ele se apresenta em Fortaleza.

MC G15 falou com o Zoeira sobre o sucesso.

"Já estou investindo. Comprei meu apartamento em São Paulo, estou preparando novas músicas e clipes, trabalhando muito para poder aproveitar ao máximo tudo que essa onda me trouxe", disse.

Como surgiu o hit?

A inspiração veio quando estava assistindo o filme "Invocação do Mal" no cinema, onde a melodia surgiu. Logo após fiz a letra em homenagem a Ingrid, minha namorada, querendo passar a mensagem de que largaria qualquer coisa por ela. Assim surgiu a música. Em poucos dias. Não imaginava que daria essa onda toda, mas caiu no gosto popular.

A música trocou algumas palavras para deixar de ser um proibidão, tocando na TV. O que você acha dessas reações à referência à maconha, ao uso de palavrões? Você não acha que a música perde a força com essas alterações?

Trocamos sim. Se eles pedem, por que não fazer? Já foi feita a versão light. Realmente não é uma versão para criancinhas, né? Acho justo sim. E não perde não, pois o maior sucesso foi justo a versão com menos palavrões.

A letra de "Deu Onda" é rica em gírias. Queríamos entender essas expressões.

Sim, uso bastante gírias que aprendi na minha comunidade mesmo. "Meu fechamento é você" quer dizer que estou sempre com ela, sempre ao lado dela e por ela. "Sua presença me deu onda" quer dizer que com ela fico louco, fico em êxtase, fico feliz.

O funk sempre é criticado por usar mulheres com pouca roupa, farras com bebidas, sexo e carrões. O que acha das críticas à promoção do machismo e do estilo de vida fácil nos clipes?

Mulheres curtindo a vida, na piscina, não dá pra ser de calça jeans, né? Nosso estilo de vida não foi sempre fácil, as letras sempre remetem à conquista do nosso espaço, e não que temos vida boa. Se estamos tendo essa vida, ralamos, dia após dia, para poder conquistar. A maior parte de nós, MCs, viemos de uma vida bem humilde, com muito trabalho conquistamos nossos espaços.

Logo que seu hit estourou, a imprensa procurou sua mulher, a fonte de inspiração para sua música. Você não tem medo de que a fama prejudique o relacionamento de vocês? Como você lida com o ciúme?

A agenda realmente está muito corrida, mas ela mais que ninguém desejou e me ajudou para que esse momento acontecesse. O ciúme, administramos. Sempre existe, mas sabemos lidar com isso. E o sucesso só serviu para nos unirmos mais, um fortalecendo o outro sempre.

Conversamos com o vocalismo do Molejo, que contou que o empresário pediu para eles cantarem "Deu Onda" numa festa de Réveillon. O que você acha de outros cantarem o seu hit? Venderia sua música para alguma publicidade?

Os outros artistas cantam o que é sucesso, assim como canto em meus shows! Fico muito agradecido a eles e ao público principalmente por isso, pois quando cantam o público todo canta, dança e isso anima o show. Claro que colocaria minha música em publicidade, por que não faria? Estamos já trabalhando com esse lado também.

É a primeira vez em a Fortaleza? Além do funk, você curte forró?

Não é a primeira vez. Após o "estouro" de Deu Onda será sim. Curto muitos estilos musicais. Forró está entre eles.

Hoje (20), às 22h, no Mucuripe Music (Av. Santos Dumont, 5420, Papicu). Ingresso: R$ 50 (salão) e R$ 80 (camarote). (3264.8091)

Fonte: diariodonordeste