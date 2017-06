Ônibus cai em barranco na Caieira da Barra do Sul, em Florianópolis

<p>Um ônibus do transporte coletivo de <b> Florianópolis </b> caiu em um barranco no começo da tarde desta segunda-feira na <b>Caieira da Barra do Sul</b>. O fato ocorreu na <b>Rodovia Baldicero Filomeno</b>, via que corta a comunidade e o Ribeirão da Ilha.</p><p>Segundo a assessoria de imprensa do Consórcio Fênix, informações preliminares indicam que dois ônibus teriam se encontrado em um curva. Para evitar a colisão, um dos motoristas teve que puxar o veículo para o lado, o que o levou para o barranco. O ônibus ficou inclinado, mas não chegou a tombar totalmente.</p><p>Dez pessoas, sendo oito passageiros, o motorista e o cobrador, estavam dentro do coletivo, mas ninguém deles se feriu, de acordo com a empresa. Os ocupantes seguiram seu destino em outro ônibus da mesma linha que passou pelo local.</p><p><b>Leia também:</b><br><b> Polícia Civil conclui inquérito sobre assassinato de engenheiro em Itajaí </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense