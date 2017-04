Ônibus da cidade de São Paulo circularão sem cobrador em quatro anos

Só 6% dos usuários do transporte público pagam hoje em dinheiro Rovena Rosa/Arquivo/Agência Brasil

O prefeito de São Paulo, João Doria, disse hoje (10) que, em um prazo de quatro anos, os ônibus da capital paulista vão circular sem a presença do cobrador. De acordo com Doria, a prefeitura negociou com as empresas concessionárias para que o processo seja gradual e que os atuais trabalhadores sejam realocados em funções administrativas ou de motorista.

“Ninguém será demitido, a minha palavra vale”, afirmou o prefeito. Segundo ele, as empresas serão punidas de descumprirem essa cláusula e demitirem funcionários.

O prefeito ressaltou que, atualmente, entre os usuários do transporte público, apenas 6% pagam em dinheiro e 94% com o Bilhete Único, sistema que concede descontos por fidelidade ou na integração com outros modais. A ideia é que, em quatro anos, todos os pagamentos sejam feitos com Bilhete Único. Para Doria, manter os cobradores nos ônibus “não é moderno”, nem “eficiente.”

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano discorda da posição do prefeito. Para a entidade, o cobrador de tarifa tem função de agente social, no auxílio aos motoristas dentro dos coletivos. A categoria também teme demissão em massa de 19 mil funcionários no município.

Fonte: EBC