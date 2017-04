Ônibus é incendiado em Osasco no mesmo local onde ocorreu chacina

Um ônibus foi incendiado na noite de hoje (11) na Avenida Victor Civita, no Jardim Conceição, em Osasco, mesmo local onde ocorreu uma chacina nesta madrugada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado por volta das 18h53 e não houve vítimas.

O incêndio ao ônibus seria um protesto contra as quatro mortes ocorridas na região nesta madrugada, mas a Polícia Militar (PM) ainda não tem informações sobre manifestações na região. Segundo a PM e a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, quatro pessoas foram mortas e uma ficou ferida em duas ocorrências em ruas muito próximas do bairro. Nos dois casos, os disparos partiram de passageiros que estavam em um veículo Fox cor prata.

A primeira ocorrência foi na Rua Orlando Torres, por volta das 2h20. Pessoas que estavam no veículo passaram atirando em Rogério Raimundo Rocha de Sousa, de 21 anos; e em Osias Pereira e Fernando de Moraes, ambos de 35 anos, que estavam passando pelo local. Sousa e Pereira, morreram no local. Moraes chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Osasco, mas não resistiu.

A segunda ocorrência foi na Avenida Victor Civita, a poucos metros de distância do primeiro crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um dos sobreviventes do caso, de 18 anos, relatou que estava passando pelo local com Danilo Denis das Dores, de 20 anos, quando foram surpreendidos por pessoas em um Fox atirando contra eles. Dores foi levado ao Hospital Regional de Osasco, mas não resistiu.

O caso está sendo investigado pelo Setor de Homicídios.

Fonte: EBC