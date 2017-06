ONU entrega 305 certificados a membros das Farc que devolveram suas armas

A missão da Organização das Nações Unidas (ONU) na Colômbia entregou nesta segunda-feira (13) a 305 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) um certificado de que eles devolverão suas armas, podendo assim ter acesso aos benefícios estipulados no acordo com o governo do país e iniciar a reintegração à sociedade. As informações são da EFE.

O chefe dos observadores da Missão da ONU na Colômbia, general Javier Pérez Aquino, foi o responsável por entregar os certificados, explicou a organização em comunicado.

Seguindo os protocolos e o acordo do processo de entrega de armas, após receber o certificado, os guerrilheiros receberam credenciais de parte do Alto Comissário para a Paz, Sergio Jaramillo, necessário para ter acesso aos benefícios acordados.

O membro do Secretariado das Farc Julián Gallo Cubillos confirmou através do Twitter a entrega dos certificados e disse que os 305 guerrilheiros realizaram um curso de segurança.

“Meu coração se enche de orgulho ao ver mulheres e homens das Farc comprometidos com a paz. Parabéns, rapazes, pela entrega”, escreveu Cubillos na rede social.



Fonte: EBC