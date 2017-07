Operação do GAECO gera resposta do governo estadual

Na última quinta-feira (27), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou em Criciúma, a Operação Talentos, que visa a combater desvio de recursos públicos na administração das Casas de Atendimento Socioeducativo Provisório de Tubarão e Criciúma e nas Casas de Semiliberdade de Criciúma e Araranguá, geridas pela organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) Multiplicando Talentos.

No dia seguinte, sexta-feira (28), a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) divulgou uma nota oficial informando a realização de intervenções administrativas e operacionais dentro do Departamento de Administração Socioeducativo (Dease) nas unidades socioeducativas administradas pela Organização Governamental (ONG) Multiplicando Talentos. O órgão ressaltou o apoio à operação deflagrada.

A operação

A investigação, promovida pela 11ª Promotoria de Justiça de Criciúma, responsável pela área de moralidade administrativa, foi iniciada em 2015 a partir do depoimento de um ex-funcionário da Multiplicando Talentos.

A quebra de sigilo bancário dos principais investigados, autorizado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Criciúma, indicou movimentações suspeitas nas contas da Multiplicando Talentos, de seu presidente, e das empresas privadas por ele criadas.

As investigações apontam que muitos pagamentos efetuados pela Multiplicando Talentos a fornecedores de bens e serviços aos CASEPs e Casas de Semiliberdade voltavam para as contas pessoais do presidente da Multiplicando Talentos. Além disso, há indicativos de que recursos públicos foram empregados na construção de uma casa situada em terreno particular em Araranguá, visando beneficiar exclusivamente o presidente.

Outras irregularidades, como a contratação de servidores para a Multiplicando Talentos e para as empresas pessoais do presidente da OSCIP pagos com dinheiro público, também estão sendo investigadas. Estima-se, inicialmente, que os prejuízos aos cofres públicos superem R$ 1,5 milhão.

Ao todo, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva, oito mandados de prisão temporária, mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, empresas particulares e órgãos públicos, além de sequestro de bens para garantir o ressarcimento aos cofres públicos.

Veja a integra da nota da (SJC):

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) vem por meio desta nota informar que será realizada uma intervenção administrativa e operacional do Departamento de Administração Socioeducativo (Dease) nas unidades socioeducativas administradas pela Organização Governamental (ONG) Multiplicando Talentos, conforme dispositivo de convênio. Para tanto será solicitado judicialmente a designação de servidores do quadro da SJC para operacionalização da medida de intervenção.

A SJC também informa que desde as 8h da manhã desta sexta-feira, 28, uma equipe multidisciplinar do Dease já está presente nas quatro unidades administradas pela Multiplicando Talentos para fazer o devido acompanhamento de todas as atividades e garantir a normalidade dos procedimentos padrões.

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania volta a reiterar que se manifesta totalmente a favor da ação do GAECO desencadeada na quinta-feira, 27, já prestou os devidos esclarecimentos e coloca-se totalmente à disposição para qualquer outro encaminhamento, e segue no seu papel de fiel cumprimento da lei.

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania



Fonte: Floripa News