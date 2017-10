Operação policial busca reprimir fraudes de CNH em Balneário Camboriú

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio Público da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DCCPP/Deic), em conjunto com a 29ª Delegacia Regional de Balneário Camboriú, com apoio das Polícias Civis do Rio Grande do Sul e Paraná, deflagra nesta terça-feira (24), operação policial nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, as diligências ocorrem nas cidades de Tijucas, Itapema e Balneário Camboriú. No Paraná, acontecem nas cidades de Pinhas, Araucária e Piraquara. Já no Rio Grande do Sul, ocorre nas cidades de Taquara, Novo Hamburgo, Parobé, São Leopoldo, Rolante e Uruguaiana.

Ao todo, 65 policiais civis de SC, oito do Paraná e seis do estado gaúcho cumpre nove prisões temporárias, 21 mandados de condução coercitiva e 32 mandados de busca e apreensão. As medidas cautelares foram expedidas pelo 1ª Vara Criminal de Balneário Camboriú e são frutos de cerca de um ano de investigação da Polícia Civil catarinense.

De acordo com as investigações, um grupo criminoso envolvendo integrantes de centros de formação de condutores da região de Balneário Camboriú, do período de 2012 a 2016, captou inúmeras pessoas residentes nos estados no Rio Grande do Sul e Paraná, a fim de realizarem exames e cursos naquela cidade.

Os condutores captados para realização dos exames de habilitação apresentaram declarações de residências ideologicamente falsas, formalizadas por pessoas ligadas diretamente aos CFC&39;s, a fim de realizarem os exames e, por sua vez, obterem a CNH. Há casos, inclusive, que foi constatada a apresentação de faturas de empresas de telefonia falsificadas, exclusivamente com o fim de transferir o procedimento para Santa Catarina. As investigações contaram com a apoio da Gerência de Habilitação do Detra/SC.

A Operação é coordenada pela Polícia Civil de SC, por meio da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio Público da Diretoria Estadual de Investigações Criminais e 29ª Delegacia Regional de Balneário Camboriú, e conta com o apoio das Corregedorias da Policia Civil e Detran/SC, Gerência de Habilitação do Detran/SC e, ainda, das Polícias Civis dos estados do Rio Grande do Sul (por meio das Delegacias de Uruguaiana e Taquara) e Paraná (por meio do Centro de Operações Policiais Especiais).



Fonte: Floripa News